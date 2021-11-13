AKP'den istifası kabul edilmeyen Fakıbaba: Tehdit ediliyorum

13 Kasım 2021 Cumartesi, 14:29

Şanlıurfa’da yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen aylarda AKP’den istifa ettiğini ancak milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Ahmet Akay’ın kendisini ikna ederek istifasının önüne geçtiğini söyleyen Fakıbaba, “AKP ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014’den sonra Şanlıurfa’nın kimyası değişti” ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan dolayı istifa ettim. AKP Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar ile Ahmet Akay bana geldiler. Kasım Bey, 'Babamın hatrı için istifa etme' dedi. Ben de onun hatrı için istifa kararını geri aldım. Bardak taşmıştı. Siyasete devam ederim, etmem hiç önemli değil."

'TERÖR DEDİĞİM İÇİN UTANDIM'

Suruç’ta Şenyaşar ailesinden 3 kişinin AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından öldürüldüğü öne sürülen olayı ilk gün “terör” olayı olarak tanımladığı için utandığını belirten Fakıbaba, olay yaşandığında AKP Genel Merkezi'ni arayarak olayın “terör” olayı olmadığı yönünde uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Fakıbaba, “Suruç’ta yaşanan olaya terör olayı denildiğinde utandım. Genel merkezi aradım, Suruç’taki olay terör olayı değil dedim. Ben daha önce o dükkana gittim. Videoları izledim, Şenyaşar ailesi beni çok güzel karşılamış. İlk gün ‘terörist’ dediğim için utandım. Cumhurbaşkanını ‘terör’ dememesi için, iki tarafa da baş sağlığı dilesin diye tembihledim” diye konuştu.

Fakıbaba, Esvet Şenyaşar’ın linç edilerek öldürüldüğü hastanenin içini görmediğini söyledi.

AKP'YE ‘ADAY BELİRLEME’ ULTİMATOMU

"2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı yanılttıkları gibi yine yanıltabilirler" diyen Fakıbaba, milletvekili adaylarının belirleme süreci ile ilgili partisine adeta ultimatom verdi.

Adayların seçimden 6 ay önce kendilerine sorulup, karar verilmesi gerektiğini kaydeden Fakıbaba, şöyle dedi:

"Böyle olursa siyasete devam, yoksa köyümde dinlenirim. Sıkıntının temelini biliyorum. Lider eksikliği var. Lider olacak, lider seçecek. Şanlıurfa'nın sıkıntısı budur. Lider, görev bölümü yapacak. Bu genel merkezden ya da cumhurbaşkanından seçilmeyecek. Bu ilden bir lider olacak. Genel merkezden gelince mehter takımı ile karşılıyoruz. Adam 'Şehirde problem yok' diyor. Ama öyle değil. Teşkilat başkanımız benden çok iyi mi biliyor Şanlıurfa'yı? Kaç kere gelmiş, kaç elemanını göndermiş? Bundan sonra olacak olursam, listeyi ben yapacağım. Külliye'den de gelir, genel merkezden de gelir, buradan da bakılır. En son imzayı Kasım Bey ile ikimiz atacağız. Ahmet Fakıbaba kararlı bir adamdır, kararını verdiği zaman yapar. Az sayıda doku uyuşmazlığı olan arkadaşlarım var. Adayları Urfalı belirleyecek. 2014'ten sonra Urfa'nın kimyası değişti. İnsan hiç 'biz ne yaptık' demez mi? Bu yaştan sonra ben bakan olsam, milletvekili olsam ne olacak?"

'TEHDİT EDİLİYORUM'

Yerel televizyondaki açıklamalarının ardından bugün sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, tehdit edildiğini açıkladı. Tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten Fakıbaba, “Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan sonra rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim. Suç duyurusunda bulundum ve konunun takipçisi olacağım. Haksızlığa karşı durmaktan ve adaleti savunmaktan asla geri durmayacağım” dedi.