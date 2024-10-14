Ayşenur ve İkbal canice katledilmişken… AKP’li isimden ‘öldüren kadar ölen de suçlu’ açıklaması!
AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir yaptığı açıklamada, "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" dedi.
Semih Çelik'in, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katletmesi sonrası kadın cinayetlerini engellemeye yönelik çalışmalar ve tartışmalar da siyasilerin gündemindeki yerini koruyor.
Konuyla ilgili eylemler ve açıklamalar devam ederken AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'den skandal sözler sarf etti.
"ÖLDÜREN KADAR ÖLENLER DE SUÇLUDUR"
Meclis toplantısında konuşan Aydemir, "Takdirle izleyip uyulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım" dedi.
Açıklamasına devam eden Aydemir ise daha sonra şunları söyledi:
"Çünkü insanlar... Bakın hanımlarımızın bir çoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok şu an insanlar durduk yerde kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa direkt gözümüzü karakolda açarız."
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