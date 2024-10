AKP’li patrona karşı ayaklandılar: Fernas maden işçileri açlık grevine başladı!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 20:20

Güncelleme: 14.10.2024 - 20:21

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan ve protesto için Soma'dan Ankara'ya gelen Fernas işçileri, bekleyişlerini sürdürdükleri Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi.

Madenciler polisin engellemesiyle karşı karşıya kalmaları sonrası açlık grevi yapma kararı aldı. Fernas Madencilik şirketi AKP Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait.

Madenciler adına açıklamada bulunan işçiler, açlık grevi kararı aldıklarını Bağımsız Maden İş sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "Şu an itibariyle çözüm olana kadar buradan ayrılmıyoruz, yemek yemiyoruz, kimseyle görüşmüyoruz. Elimizden gelen her yolla derdimizi anlattık, görüşebildiğimiz herkesle görüştük, aşabildiğimiz her engeli aştık. Artık sadece çözüm bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Biz bugün Enerji Bakanlığı'na hazırladığımız raporu yüksek ölüm riski olduğuna dair Fernas'la ilgili hazırladığımız raporu teslim etmek ve bir denetim yapmalarını talep etmek üzere yola çıktık ancak yolumuz kesildi. Yolumuzun kesildiği noktada yere yattık ve bu yolun açılması talebiyle işe başladık. Bir çözüm geliştirilmeden biz buradan kalkmamaya karar verdik. Buradaki pozisyonumuzu koruyacağız. En son madenciler 11'de bir poğaça yedi o zamandan bu zamana yemek yemediler. Bir sonuç elde edene kadar yemek yememe kararı aldık. Açlık grevindeyiz, bunu duyurmak istiyoruz. Onlarca yazı, açıklama ve rapor yayımladık ama hiçbir çözüm elde edemedik. Mecliste grubu bulunan bütün partilerle görüşmeler yaptık. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve MHP ile görüşmeler yaptık. AKP Milletvekili Erol Keleş ve Mustafa Arslan'la görüşmeler yaptık. Onların hazırladığı rapor dışında görüşmeyi kabul eden AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'le de görüşmeler yaptık. Herkese her şeyi bütün açıklığıyla anlattık ve bizlere hakkımız dışında bir şey aradığımızı söyleyemediler. Ancak bir çözüm yok. Bir çözüm istiyoruz. Çözüm olana kadar tek kelime etmeyeceğiz. Şu an ki pozisyonumuzdan geri adım atmayacağız. Tek bir lokma yemeyeceğiz. Ferhat Nasıroğlu, bu sorunun çözümü için sizin bu zamana kadar sürdürdüğünüz ters davranışın değişmesini istiyoruz. Tavır değiştirmediğiniz sürece biz geri adım atmayacağız."

“BİZİM TARAFIMIZ BELLİ BİZ MADENCİDEN YANAYIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz işçilerin yanında olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Madencilik politikasının nasıl iflas ettiğini, nasıl işçiden yana olunmadığını gösteren acı bir gerçek. Bizim tarafımız belli biz madenciden yanayız. Devletin dara düştüğü zaman koşan sizlersiniz. Kahramanmaraş depremleri olduğunda koşup varınızı yoğunuzu ortaya koyup canlar kurtaran sizlersiniz. Bugün sizin gibi kahramanları dinlememek için elinden geleni yapan AK Parti'li Milletvekili var. İşçinin madencinin haklı inadı ve hak mücadelesi mutlaka sonuç verecek. Sonuç verene kadar da hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Maden işçisinin bu haklı mücadelesi sadece bugün değil yarınlara da ışık tutacak çok önemli bir mücadele. İktidar partisinin yetkilileri buraya baktığı zaman sadece şu anda ayakları çıplak yerde yatan maden işçilerini görmesinler. Aynı zamanda memleketteki çocuklarını, evinde bir tencere kaynatamayan eşlerini, belki sağlık problemleri olan bakıma muhtaç büyüklerini de görsünler. Bu sadece Fernas işçilerine yapılan değil işçi sınıfına yapılan zulmün kanıtı. O nedenle bu mücadele çok büyük bir mücadele. Eğer bir çözüm olmazsa bu ateş, tüm Türkiye'nin yüreğinde yanan bir ateş olacak."