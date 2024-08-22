AKP'den şiddete seyirci olanlara tepki: 'Engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayını kınadı. Çelik şiddete seyirci olanlara ise, "Engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:28
AKP'den şiddete seyirci olanlara tepki: 'Engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir'
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 19 yaşındaki Sudenaz A., 14 yaşından beri birlikte olduğu Yılmaz Akman (37) isimli erkek tarafından, 3 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde demir sopayla öldüresiye darbedildi. Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler ve tepkiler sonrası emniyet harekete geçti ve Akman gözaltına alınarak tutuklandı.

AKP'den ilk tepki parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, şiddeti lanetlediklerini ifade ederek seyirci kalanlara da tepki gösterdi.

Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz.

Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır.

Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir.

Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir.

Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz.

Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz!"


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