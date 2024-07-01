'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor' iddiası

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:24

Güncelleme: 01.07.2024 - 16:25

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in evlilik hazırlığında olduğı öne sürüldü.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP'li Çelik yakında ünlü bir isimle evleniyor.

Ömer Çelik’in, MHP’ye yakın BengüTürk TV sunucusu Ecem Topal’a birlikte olduğu ve ikilinin evlilik hazırlığı yaptığı aktarıldı.

"CUMHUR İTTİFAKI İÇİNDE KIZ ALIP VERME"



Topal’ın çalışma arkadaşlarının, “Cumhur İttifakı içinde bir kız alıp verme gerçekleşecek” diyerek, yakın zamanda yapılacak düğüne işaret ettikleri de belirtildi.

Düğünün tarihi henüz netlik kazanmamış olsa da, yakın bir zamanda gerçekleşeceği vurgulandı.

Ayrıca, Ecem Topal’ın diplomasi muhabiri olarak zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı gezilerine katıldığı bildirildi.