AKP'den tarih geldi: Sosyal medyaya 'yaş sınırında' yeni gelişme
TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, sosyal medyada yaş sınırlaması düzenlemesi için tarih verdi. Güler, Aile, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın sahada çalışma yaptığını vurgulayarak tarih verdi.
ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ
Düzenleme için şubat ayını işaret eden Abdullah Güler'in açıklaması şöyle:
"Bizim İnsan Hakları Komisyonumuzun alt komisyonu var. Onların da hem Avrupa örneği hem gelişmiş ülkelerdeki örneklerden yola çıkarak belli yaş gruplarında belli sitelere erişim, belli sosyal medyalara erişim kısıtlılığının olduğunu görüyoruz. Çocukların gelişim çağında bu tür serbestiyetler onları ciddi manada hem psikolojilerini hem de hayata hazırlama noktasında ciddi zararları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem yaş grupları ile ilgili durum, hem belli kategoriler ondan sonra ortaya çıkacak. Tahmin ediyorum şubat, mart gibi Meclis gündeme gelir."
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 16 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesine yönelik Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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