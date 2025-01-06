Gönül Dağı'na veda etti: Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu

Beşinci sezonuna devam eden TRT dizisi Gönül Dağı'nda ayrılık yaşandı. Oyuncu Erdal Cindoruk, diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gönül Dağı'na veda etti: Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:08

TRT 1’in dört sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi “Gönül Dağı” kadrosunda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Dizide Hüseyin karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Cindoruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziye veda ettiğini duyurdu.

Cindoruk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar, Gönül Dağı dizisinde bu bölüm itibarıyla görevim sona ermiştir.”


ÇEKİMLER SİVRİHİSAR’DA DEVAM EDİYOR

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekimleri süren dizide, Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Sevilen yapım, Anadolu’nun sıcak hikayelerini ekranlara taşımaya devam ederken, Erdal Cindoruk’un ayrılığı izleyiciler arasında üzüntüyle karşılandı.


Etiketler: #gönül dağı dizi #Erdal Cindoruk

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