AKP'den yol yardımı tekrar ortaya çıkardı: Öğrencilerin durumu içler acısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ailelerinden uzakta okuyan öğrencilere yılda iki kez yol yardımı, yaşanan ekonomik krizin ne kadar derin olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Eğitimciler ise açıklamayı “seçim yatırımı” olarak nitelendirdi.
Başta barınma ve beslenme olmak üzere çok sayıda sorunu bulunan üniversite öğrencilerine etkisi, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla yeniden gözler önüne serildi.
Erdoğan, ailelerinden uzakta okuyan öğrencilere yılda iki kez yol yardımı verileceğini söyledi. Eğitimciler ise açıklamayı “seçim yatırımı” olarak nitelendirdi. Eğitimci Maksut Balmuk, “Erdoğan, ülkemiz ekonomisiyle ilgili pembe tablolar çizse de gerçekler ortada. Bu açıklama da gerçeklerin itirafı. ‘Yurt kapasitesini artırdık’ diye odalarda ranza sayısını artıranların, yemeğe çözüm bulamayanların yol ücreti vaatleri seçime yönelik adımdan başka bir şey değil. Bu vaadin gençlerde hiçbir karşılığı olmayacağı açık” dedi.
"KRİZİN BOYUTU"
Eğitimci Özgür Bozdoğan ise “Üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme, ders araç gereçlerine ulaşma gibi çok daha ciddi ve yaşamsal gereksinimleri varken ailelerin yanlarına iki kez gidip gelmek gibi muğlak ve nasıl olacağı belli olmayan bir yardımın, öğrencilerin gereksinimlerini karşılamayacağı açık” dedi. “Öğrencilerin akademik eğitimlerine, bilimsel üretim yapabilmelerine, dünyayı tanımalarına olanak sağlamak için destek vermek yerine memleketlerine gitmeleri için destek verilmesinin, dönemin ruhunu yansıttığını” söyleyen Bozdoğan, “Açıklama, öğrencilerden beklenti ve öğrencilerin iktidar tarafından nasıl algılandığını gösteriyor. Olması gereken öğrencilerin tüm temel ihtiyaçlarının kamusal bütçe tarafından karşılanmasıdır” ifadelerini kullandı.
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