AKP'den 'yüzde 50+1' açıklaması: Değişiklik düşüncemiz yok

Bolu’da düzenlenen AKP Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na katılan Gündoğdu, basına kapalı gerçekleştirilen seminerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ahmet Gündoğdu, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartına ilg3ili soru üzerine şunları söyledi:

"Başkanlık sistemi, sisteminin temel paradigmasıdır. Yüzde 50+1, yüzde 45, yüzde 40, yüzde 60, yüzde 70 ise sistemin işleyişindeki parametrelerdir. Ama biz başkanlık sisteminin bugüne kadar terörle mücadele, Birleşmiş Milletler'de temsil, Libya ve Akdeniz sorunu, Yunanistan ile krizler gibi krizlerde gördük ki. Nokta atışlarla Türk milleti karlı çıkmaya devam ediyor. Bizim 2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok. 50+1 Ak Parti’nin işini zorlaştıran Türkiye’nin işini, istikrarını kolaylaştıran bir sistemdir. MKYK'da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok. 2023'ten sonra siyaset konuşuluyorken, gelecek dönemlerde başkanlık sisteminden asla vazgeçmeden içeriğinde birçok şeyi konuşabilirler.”