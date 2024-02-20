AKP'li Metiner Feyza Altun'u hedef aldı! 'Bayansanız küfür etmemelisiniz'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:19

Güncelleme: 20.02.2024 - 10:34

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun'u hedef alanlar arasında iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından AKP'li Mehmet Metiner de yer aldı.

Bugünkü (20 Şubat 2024) yazısında Altun'u "Hele bir de bayansanız" diyerek eleştiren Metiner, "Şeriata düşman olabilirsiniz. İslamiyet’in değerler sistemine düşman olabilirsiniz. Ama edepsiz ve küfürbaz bir dille bunu ifade edemezsiniz. Hele de bir bayan iseniz edep sınırlarını aşan müstehcen küfürler kullanmamalısınız" dedi.

Metiner yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şeriatın politik bir rejim olduğunu söyleyenler aslında İslâmiyet’in öngördüğü değerler sistemine olan düşmanlıklarını gizlemeye çalışanlardır. Bu ülkedeki şeriat düşmanlarının gizledikleri asıl niyetleri budur. “Taliban” göndermeleri “politik rejim” tanımlamaları tamamen bir kılıftan ibarettir. Biz kendimizi Şeriat-şeriatçılık üzerinden tanımlama ihtiyacı duyanlardan değiliz. Öğretimizin böyle bir tanım mecburiyeti de yok. Ama birilerinin şeriat üzerinden sergiledikleri düşmanlık, İslamiyet’in değerlerine olan düşmanlıkla alakalıdır. Nerden mi biliyoruz? Üsluplarından, dillerinden, nefretlerinden. Baksanıza ne kadar da küfürbazlar!"