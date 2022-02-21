AKP'li Akbaşoğlu'ndan şaşırtan 'enflasyon' hesabı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:43

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programının konuğu AKP Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu oldu.

Akbaşoğlu, Türkiye'deki hayat pahalılığından bahsederken Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini örnek göstererek, yüzde 6-7 oranındaki enflasyonla 150 Euro'ya yapılan bir market alışverişinin, şimdi 750 Euro çıktığını iddia etti. Programın sunucusu Kübra Par'ın; hesaplama hatası yaptığı konusundaki uyarısına rağmen AKP'li Akbaşoğlu kabul etmeyerek sözlerini sürdürdü.

Akbaşoğlu, canlı yayında şu sözleri kullandı:

"Türkiye’de yaşadığımız Avrupa ile Amerika ile kıyas etmek gerektiğini sonuç itibarıayla Türkiye’yi etkileyen Türk insanını etkileyen kriz olmadığını... Dolayısıyla bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet Fransa’da, Almanya’da 750-800 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla yüzde 6-7 oranında, yani yüzde 1’ler dolayındayken altı yedi kat artış oldu."

KÜBRA PAR UYARDI: 'BU SÖZLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞER'

Kübra Par, “Yüzde 6-7 artıyorsa o kadar fark olmaz, 150 Euro'dan 750 Euro'ya çıkmaz” sözleriyle araya girdi. Akbaşoğlu açılamasına devam etmesi üzerine Kübra Par, "Sonradan bu açıklamalar sosyal medyada çok kullanılıyor, o yüzden uyarmak istedim” ifadelerini kullandı.

Par, "Dediğinizin olması için enflasyonun yüzde 7 değil, yüzde 200-300 falan olması gerekir" dedi.

Akbaşoğlu ise, "Yüzde 5'le, 6 ile çarptığınızda zaten o rakamı alırsınız" dedi.

Sosyal medyaya düşen videoya 'Basit Matematik bilen bu hesabı yapmaz', 'Bu isimler Türkiye'yi yönetiyor' yorumu yağdı.

DOĞRUSU NE?

150 Euro'luk bir alışverişin 750 Euro'ya yükselmesi için, o ülkedeki enflasyon oranının yüzde 400 olması gerekiyor.

Yüzde 7'lik bir artış ise, 150 Euro'luk bir alışverişin 160,5 Euro'ya yükselmesi anlamına geliyor.