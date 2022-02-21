AKP'li Akbaşoğlu'ndan şaşırtan 'enflasyon' hesabı

Yurttaş, artan gıda zamlarının altında ezilmeye devam ederken; AKP Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, Habertürk’te Kübra Par’ın Açık ve Net programında kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. "Fransa bitmiş" diyen Akbaşoğlu, "Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor; yüzde 6-7 oranında enflasyon var" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:43
AKP'li Akbaşoğlu'ndan şaşırtan 'enflasyon' hesabı
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Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programının konuğu AKP Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu oldu. 

Akbaşoğlu, Türkiye'deki hayat pahalılığından bahsederken Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini örnek göstererek, yüzde 6-7 oranındaki enflasyonla 150 Euro'ya yapılan bir market alışverişinin, şimdi 750 Euro çıktığını iddia etti. Programın sunucusu Kübra Par'ın; hesaplama hatası yaptığı konusundaki uyarısına rağmen AKP'li Akbaşoğlu kabul etmeyerek sözlerini sürdürdü. 

Akbaşoğlu, canlı yayında şu sözleri kullandı:

"Türkiye’de yaşadığımız Avrupa ile Amerika ile kıyas etmek gerektiğini sonuç itibarıayla Türkiye’yi etkileyen Türk insanını etkileyen kriz olmadığını... Dolayısıyla bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet Fransa’da, Almanya’da 750-800 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla yüzde 6-7 oranında, yani yüzde 1’ler dolayındayken altı yedi kat artış oldu."

KÜBRA PAR UYARDI: 'BU SÖZLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞER'

Kübra Par, “Yüzde 6-7 artıyorsa o kadar fark olmaz, 150 Euro'dan 750 Euro'ya çıkmaz” sözleriyle araya girdi. Akbaşoğlu açılamasına devam etmesi üzerine Kübra Par, "Sonradan bu açıklamalar sosyal medyada çok kullanılıyor, o yüzden uyarmak istedim” ifadelerini kullandı.

Par, "Dediğinizin olması için enflasyonun yüzde 7 değil, yüzde 200-300 falan olması gerekir" dedi. 

Akbaşoğlu ise, "Yüzde 5'le, 6 ile çarptığınızda zaten o rakamı alırsınız" dedi. 

Sosyal medyaya düşen videoya 'Basit Matematik bilen bu hesabı yapmaz', 'Bu isimler Türkiye'yi yönetiyor' yorumu yağdı.

DOĞRUSU NE?

150 Euro'luk bir alışverişin 750 Euro'ya yükselmesi için, o ülkedeki enflasyon oranının yüzde 400 olması gerekiyor. 

Yüzde 7'lik bir artış ise, 150 Euro'luk bir alışverişin 160,5 Euro'ya yükselmesi anlamına geliyor.


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