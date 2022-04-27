AKP’li bakanlara depremzedelerden 'Yüzünüz varsa gelmeyin' tepkisi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 16:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen Sivrice merkezli deprem sonrasında yapılan TOKİ konutlarını incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente geldi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre yurttaşların, bölgede inceleme yapan bakanlara gösterdiği tepki dikkat çekti.

DEPREMZELERDEN AKP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Elazığ depreminde en fazla etkilenen mahallelerinden biri olan Mustafapaşa Mahallesindeki TOKİ konutlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ziyaret etti.

Bakan Kurum'un ziyaretine eşlik eden AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir yurttaş, AKP'li Bulut'a ‘Yüzünüz varsa nefsiniz varsa gelmeyin' diyerek tepki gösterdi.

Bulut'un çok ayıp diyerek cevap vermesine bir başka yurttaş ise ‘İşinize gelmeyince ayıp oluyor' diyerek karşılık verdi.

Tepkilerin büyümesi üzerine AKP'li vekil Metin Bulut olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bir başka depremzede ise gösterdiği tepki sonrasında bir kişi tarafından ‘Beğenmiyorsan al paranı çık git buradan' dediğini iddia ederek tepki gösterdi.

Depremzede, "Sen kimsin ya bana 'beğenmiyorsan paranı al çık git buradan' diyor kimsin sen?” ifadelerini kullandı.

‘GAZETECİYİM’ DEMESİNE RAĞMEN GÖRÜNTÜ ALMASI ENGELLENDİ

Bakanların, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını incelemesini takip eden Gazete Duvar Muhabiri Ardıl Batmaz, depremzede yurttaşların AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na tepki gösterdiği anları görüntülemesi üzerine darbedildi.

Çekim yaptığı sırada Batmaz'dan kamerasını indirmesini isteyen Şerifoğulları, Batmaz’ın ‘gazeteciyim' demesi üzerine ‘bana ne kardeşim gazeteciysen' diyerek cevap verdi. AKP'li başkan Şahin Şerifoğulları'nın tepkisi üzerine Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz'a belediye başkanın koruması olduğu iddia edilen kişiler tarafından müdahale edilerek görüntü alması engellenmeye çalışıldı.

Batmaz, polis memuruna kendisine müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu ve işlem yapmasını istediğinde ise polis memurunun ‘Burada mı?' demesi dikkat çekti. Yaşanan olay sonrasında darp raporu alan gazeteci Ardıl Batmaz, polis merkezi amirliğine giderek kendisini hedef gösterdiği iddiasıyla belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan ve kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

“SAĞ ELİMİ BÜKÜP SÜRÜKLEMEYE BAŞLADILAR”

Yurttaşların, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na yapmış oldukları şikayetleri görüntülediği esnada belediye başkanının korumaları tarafından engellendiğini belirten gazeteci Ardıl Batmaz, karakolda yapmış olduğu şikayette şunları söyledi;

“ İçişleri Bakanı ve Çevre Şehircilik Bakanımızın ilimize ziyaretleri nedeniyle haber takibi yapıyordum. Mustafapaşa Mahallesi TOKİ'lerinde yurttaşların Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na şikayetlerini haber yapma amaçlı kayıt altına alırken ismini bilmediğim korumaları olduğu tahmin ettiğim sivil giyimli erkek şahıslar tarafından görüntü almam engellenmeye çalışıldı.

Basın kartım soruldu, kendilerine basın kartımı göstermeme rağmen görüntü almamı engellemeye devam ettiler. Kayıt almaya devam ederken Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bana hitaben, ‘dostum onu bir indir, dostum indir' demesi üzerine belediye başkanına gazeteci olduğumu beyan ettim. Buna karşın belediye başkanı ‘bana ne kardeşim' diyerek beni hedef gösterdi.

Bunun üzerine korumaları olduklarını tahmin ettiğim şahıslar üzerime geldiler. Görüntü almamı engellediler, sağ elimi büküp iterek sürüklemeye başladılar. Sivil giyimli iki kişi beni alandan alıp başka bir ara sokağa götürdü. Sonra üç-dört tane daha sivil giyimli şahıs geldi. Burada darp edilecekken bir polis memuru gelip müdahale etti. Daha sonra şahıslar da ayrıldı. İtme sırasında boyun ve karın bölgemde tırnak izleri oluştu.

Olaya ilişkin telefonumdaki görüntüleri tahkikat dosyasına eklenmek üzere rızam ile teslim etmek istiyorum. Gazeteci olmama rağmen beni hedef gösteren Elazığ Belediye Başkanı ile beni darp edip basın özgürlüğümü kısıtlayan açık kimliklerini bilmediğim kişilerden davacı ve şikayetçiyim.”

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI’DIR”

Darbedilme esnasında meslektaşlarının olayı sadece izlemelerinden dolayı üzgün olduğunu belirten gazeteci Ardıl Batmaz, “Habere giderken haber olmamak isterdim ama maalesef böyle bir olay yaşandı. Gazetecilerin darbedilmesine, tehdit edilmesine alıştırıldık ama burada beni üzen asıl şey; bir gazeteci olarak darbedilmem değil, benim darbedilmemi görmelerine rağmen müdahale etmeyen, görüntü dahi almaktan korkan meslektaşlarımdır.

Kameramın zorla kapatıldığı ana kadar çektiğim görüntülerde her şey açıkça ortadadır. Basın kartım ara sokakta yaklaşık 10 kişinin elinde dolaştı, önlü arkalı fotoğrafları çekildi. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Şahin Şerifoğulları’dır. Darp raporu alarak emniyete Şahin Şerifoğulları ve beni darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldum. Her ne kadar yalnız olduğumu bilsem de bu işin peşini bırakmayacağım. Darp ederek geri adım attıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar” ifadelerini kullandı.