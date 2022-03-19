AKP’li Başakşehir Belediyesi’nden 18 Mart afişinde tepki çeken hata
AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılını kutlamak için reklam panolarına astığı afişlerde yanlışlıkla “117” yazılması tepki çekti.
Başakşehir Belediyesi ilçenin birçok noktasına Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutlamak için afiş astı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu imzalı afişlerde “Çanakkale Zaferimizin 117. Yılı kutlu olsun” ifadesi yer aldı.
Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü kutlanırken afişlerde ”117” ibaresinin yer almasına vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi.
Hatanın fark edilmesi ve gelen tepkiler üzerine belediye ekipleri afişlerin üzerine tek tek yama yaparak 117'nin üzerini 107 yazısı ile kapattı.
"YANDAŞ FİRMALARA VERİNCE..."
Sözcü'nün haberine göre, Başakşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç duruma tepki göstererek “Başakşehir Belediyesi’nin Çanakkale ruhuna, şanlı tarihine ve kahramanlık destanına yakışıksız, ciddiyetsiz ve önemsiz bu tutumunu kınıyorum. Bu şanlı tarihin rakamları üzerine yaptığı yanlışlığı kapatan yamalar rakamları düzeltse de, başkanlığın ayıbını kapatmayacağını ve zihniyetlerin düzeltmeyeceğini belirtmek istiyorum” dedi.
CHP'li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı da belediyenin özensiz ve dikkatsiz tutumunu eleştirerek “Yıllık 10 milyona yakın bir bütçeyi Basın Yayın Müdürlüğü'ne harcayan başkanlık makamı, işi ehline vermek yerine tecrübe ve iş disiplininden uzak tamamen yandaş firmalara verince böyle hatalar ortaya çıkıyor” diye konuştu.
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