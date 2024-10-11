AKP’li Başakşehir Belediyesi'nden ‘gizli’ ek bütçe kararı: Ne tutar belli ne de nereye harcanacağı!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 14:49

Güncelleme: 11.10.2024 - 14:49

Belediye kamuda tasarruf kapsamında emekçiden ve yurttaştan kısarken kısarken yandaşa servet aktarımı belediye eliyle sürüyor.

Belediyenin son tartışmalı uygulaması da Belediye Meclisi’nde alınan 'gizli' ek bütçe kararı oldu. CHP Bütçe Plan Komisyonu Komisyon üyesi Sedat Aslan ek bütçe gündem maddesinin ayrıntılarını Meclis'te sorsa da bu soru yanıtsız kaldı. Bu bütçenin nereye harcanacağı bilinmezken ek bütçenin tutarı dahi gizli kaldı.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Belediyenin 2024 bütçesi 5 milyar 450 milyon TL olmasına karşın 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ekonomik sorun yaşadığını ve bu kapsamda Meclis'ten bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanma yetkisi aldığını söyleyen Kayabaşı, "Borçlanma yetkisi alınmasının üzerinden iki ay geçmeden beş yıllık stratejik plan dahilinde belediye bütçesi önümüzdeki yıl yüzde 50'nin üzerinde artırarak 8 milyar 250 milyon olarak planladı. Şimdi de yılın bitmesine birkaç ay kalmışken bütün parayı bitirmiş olacak ki bu ay Meclis gündemine ek bütçe gündem maddesi getirildi" dedi.

BELEDİYECİLİK TARİHİNDE İLK

Ek bütçe gündemine dair söz konusu bütçeye dair hiçbir ayrıntının bilinmediğini be belediyenin ilk kez ek bütçeye dair belge ve bilgileri gizlediğini söyleyen Kayabaşı, "15 yıldan beri çeşitli bahaneler ve oyçokluğuyla alınan ek bütçeler komisyonlarda belge ve bilgiler verilirken ilk kez Başakşehir Belediyesi bu bilgileri gizledi. Bütçe Plan Komisyonu Komisyon üyemiz Sedat Aslan tarafından yazılı ve sözlü olarak talep etmesine karşın komisyon tarafından ek bütçe çizelgesi gizlendi. Meclis toplantısının iki oturumunda Belediye Başkanı Yasin Kartoğluna bu durum Meclis üyelerimiz tarafından sorulduğunda ise kendisine hiçbir açıklama yapılmadı ve ek bütçe rakamı telaffuz edilmedi. Hatta AKP'li Meclis üyeleri dahi neye oy verdiklerini bilmeden parti grubumuzun itiraz ve ret oyuna karşılık oy vererek Belediye Başkanlığı'na ek bütçe yetkisi verildi" ifadelerini kullandı.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Konuya ilişkin yasal süreç başlatacaklarını ifade eden Kayabaşı, "Ek bütçe kararı alınırken bu bütçenin gerekçesi, kaynağı belli olmalıdır. Planlama ve bütçelemeye konulmayan ancak ani ve elzem olan bir proje ya da yatırıma gerekçe göstererek ek bütçe alınır. Ama bunların hiçbiri açıklanmadığı gibi ek bütçenin tutarını dahi gizlediler" dedi.