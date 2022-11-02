AKP’li başkan belediyenin benzinlik arsasını satıyor
Daha önce dar gelirli aileler konut yapmak için Hazine'den alınan arsaları satan AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait olan akaryakıt istasyonunu satışa çıkardı.
2022 yılında 295 milyon lira borç ve faiz ödeyen AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait akaryakıt istasyonunu satışa çıkarttı. Kentin en işlek alanları arasında yer alan Merkezefendi ilçesinde bulunan yaklaşık 3.3 dönümlük akaryakıt istasyonu ve servis alanı arazisini 25 milyon 140 bin lira bedel karşılığında satış listesine koyan belediye, 17 Kasım tarihinde ihaleyi gerçekleştirecek.
KONUT İÇİN ALINAN ARAZİLERİ DE SATIŞA ÇIKARMIŞTI
AKP’li Başkan Zolan, 1989-1999 yılları arasında Denizli’de belediye başkanlığı görevini yürüten CHP’li Ali Marım döneminde dar gelirli yurttaşlara konut yapılmak üzere Maliye Hazinesi’nden alınan arazileri de satma kararı almıştı. CHP’li ve İYİ Parti’li belediye meclis üyelerinin tüm itirazlarına karşın, Eylül ayında yapılan ihalelerde 7 ayrı kamu taşınmazını yaklaşık 465 milyon liralık bedelle satışa çıkartılmıştı.
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