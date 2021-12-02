AKP’li başkan Hakan Koştu, yol yapacağım dedi, köylünün malını sattı

02 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

İzmir’de AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, halkın, çiftçilerin, sivil toplum örgütleri ve muhalefetin tüm itirazlarına karşın ilçedeki köy mallarını açık artırmayla sattı. Yaklaşık 7 milyon liraya satılan arazilerin 54 dönümününün AKP’li belediye meclis üyesi ve Bergama Belediyespor Başkanı Bilir Atalay’ın şirketinde çalışan Asil Dal’a 4 milyon 500 bin lira bedelle satılması dikkat çekti. AKP’li başkanı protesto eden Bergamalılar ihale salonu önüne siyah çelenk bırakırken, satış ihalesinin iptali için yeni bir dava açacaklarını duyurdu.

İzmir’in Bergama ilçesinde Ferizler, Kadıköy ve Aşağıkırıklar köylerinde tarla vasfına sahip 97 bin 383 metrekare büyüklüğündeki tarım arazileri için toplamda 5 milyon 825 bin lira bedel belirleyen belediye, geçen kış aylarında gelen tepkiler üzerine iptal ettiği satış ihalesini bu kez gerçekleştirdi. Bütünşehir Yasası ile ilçe belediyesine devredilen ve büyük kısmı tarım arazisi olan köy malları yaklaşık 7 milyon liraya satıldı.

Satış ihalesinin iptali için açtıkları davayı hatırlatan İYİ Partili belediye meclis üyesi avukat Olgu Altuğ Kemaller, “Maalesef açtığımız davadan karar gelmedi ve satışlar gerçekleşti. Taşınmazlardan iki tanesini de AKP’li meclis üyesi Bilir Altay’ın sigortalı çalışanı satın aldı. AKP’li meclis üyesinin şirketinde çalışan birinin bu parayı verip de mülk alması imkânsız. Ayrıca satışlardan elde edilen 7 milyon liranın nasıl harcanacağından yana endişeliyiz. Gelen para heba olacak. Karar geldiğinde tapuların ve tüm satış işlemlerinin iptali için ayrı bir dava açacağız. Mahkemeye hileli işlem yapıldığını ve dolayısı ile ihalenin feshedilmesi gerektiğini belirteceğiz. Hukuki sürecin peşini bırakmayacağız” dedi.