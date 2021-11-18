İhalesi iptal edilen Antalya Havalimanı için ‘Acele adrese teslim ihale’

18 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, (DHMİ) Antalya Havalimanı’nın işletme haklarına ilişkin henüz süre dolmadan ihale ilanına çıkarken 20 ay önce iptal edilen ihale şartnamesindeki “beş yıl havalimanı işletmiş olma” koşulunun esnetilerek “üç yıla indirildiği” iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2026’da sona erecek işletme hakkı için beş yıl önce ihale yapılması ve “koşul esnetildi” iddiasına dikkat çekerek iktidara, “Amaç yeni gelecek iktidarın ihale yapması engellemek mi? Değişikliğin gerekçesi adrese teslim ihale mi” sorularını yöneltti.

DHMİ, Antalya Havalimanı’nın işletme hakkı süresini salgın nedeniyle iki yıl uzatarak 2026’da son bulacak hale getirmişti. Buna karşın söz konusu havalimanı için 20 ay arayla ikinci kez işletme hakkı ihalesine çıkılması akılları karıştırdı. DHMİ ilk olarak 1 Ocak 2020’de havalimanının işletme hakkına ilişkin ihaleye çıkacağını ilan etmiş; 26 Ocak 2020’de herhangi bir gerekçe göstermeden ilanı iptal etmişti. DHMİ; yaklaşık 20 ay sonra 23 Ekim 2021’de Antalya Havalimanı için ikinci kez ihale ilanı yayımladı. Antalya Havalimanı’nın işletme hakkının süresinin dolmasına beş yıl varken art arda ilana çıkılması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

İlk ihalenin şartnamesinde “beş yıl havalimanı işletme” koşulunun bulunması; iktidara yakın şirketlerin oluşturduğu ve İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın ihaleye giremeyeceği yorumlarına neden olmuştu. İhalenin de İGA’nın koşullara yerine getiremediği için iptal edildiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

CHP’li Akın, 1 Aralık’taki ihaleye katılmak için şartnamede daha önce yer alan “beş yıl havalimanı işletme” koşulunun esnetilerek üç yıla düşürüldüğü” iddiasını gündeme getirdi. Akın şunları kaydetti:

“Normalde 2026’da sona erecek işletme hakkı için neden apar topar 2021 sonunda ihale yapılıyor? Türkiye’nin en çok yolcu trafiği olan üçüncü havalimanı için bu acele niye? İptal edilen ilk şartnamede beş yıl havalimanı işletme şartı vardı. Şimdi üç yıla mı indirildi? İhalenin adrese teslim olması için değişiklik yapıldığı iddiaları doğru mu? Yeni şartnamede mücbir sebep maddesi olduğu iddia ediliyor? Bu doğru mu? Bu iddialara ve sorulara derhal yanıt verilmeli.”