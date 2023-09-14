AKP’li başkan yardımcısı zeytin ağaçlarını kesti iddiası
AKP Antalya Tarımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Doğan’ın, hissedarı olduğu Kepez’deki tarım vasıflı arazini üzerindeki zeytin ağaçlarını kestiği iddia edildi. Doğan hakkındaki başka bir iddia ise, bu işlem sırasında Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Gökhan Karaca ile işbirliği yaptığı yönünde oldu.
AKP Antalya Tarımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Doğan, Antalya Kepez’de hissedarlarından biri olduğu 16 bin 325 metrekarelik tarım vasıflı arazide bölünme istedi. Ancak arazi üzerinde bulunan zeytin ağaçları, 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu ve 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre koruma altında.
İddiaya göre, bölünmeden sonra alanı imara açmak isteyen Doğan, arazide bulunan zeytin ağaçlarını zaman içerisinde söktü. Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Gökhan Karacay da bu yapılan hukuksuzluğa göz yumdu.
Uydu görüntülerine bakıldığında zaman içerisinde bölgede yer alan ağaçların yok olduğu görüldü.
Bu şekilde zeytin ağaçlarının yerine yakın yaşta meyve ağacı dikilerek tek tapulu olan arazide müstakil tapular oluşturularak bölünme sağlanacak. Konuya ilişkin ulaşmaya çalıştığımız Karacay ve Doğan, sorularımızı yanıtsız bıraktı.
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