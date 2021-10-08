AKP’li başkandan 60 milyona okçuluk tesisi

08 Ekim 2021 Cuma, 10:22

Şahinbey Belediyesi'nin 2022 mali yılı performans esaslı bütçesinin görüşmeleri başladı. 1 milyar 600 milyon TL olarak öngörülen bütçede, Orta Asya Vadisi (Otağlar ve Binicilik Tesisi) Projesi için ise 60 milyon TL ödenek ayrıldı. Halen Akkent Spor Köyü'nde binicilik müsabakaları yapılıp, okçuluk kursları düzenlenirken, böyle bir tesis yapımına ödenek ayrılması tepkiyle karşılandı. Bütçede, muhtelif mahallelerde 13 park yapım işine okçuluk için ayrılan ödeneğin yaklaşık dörtte biri kadar ödeneğe denk gelen 15 milyon 800 bin TL ayrılırken, tesisin de yapılacağı Yamaçtepe Mahallesi'nde ise 22 derslik iki okul için 14 milyon TL ödenek planlanması dikkat çekti.

‘YA HAK’ DEYİP HEDEFİ VURUYOR

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Şahinbey'in AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okçuluğa ilgi ve sevgisiyle tanınıyor. Akkent Spor Köyü'ndeki okçuluk etkinliklerine sık sık katılıp atış yapan Tahmazoğlu, “Ya hak” diyerek attığı oklarının büyük bölümünü hedefe ulaştırıyor. Tahmazoğlu, yaptığı açıklamalarda vatandaşları okçuluk sporuna ilgi göstermeye çağırıyor. Başkan Tahmazoğlu, daha sonra da hedef tahtasını kontrol edip, başarılı atışlarını teyit ediyor.

CHP’Lİ ŞENCAN’DAN TEPKİ

Şahinbey Belediyesi'nin 2020 bütçesinde Okçuluk Tesisi için 60 milyon TL ödenek ayrılmasına tepki gösteren Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan, insanların son derece maddi sıkıntı çektiği bir dönemde böyle bir ödenek ayrılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu bütçede 2 adet 22 derslik okulun maliyetini 14 milyon TL olarak görünüyor. 13 adet park yapım için 15 milyon TL maliyeti görüyoruz ve bunun gibi bir sürü hizmetin karşılığı yine bu tesisin maliyetine ulaşamıyor. Yazık bu halkın paralarına! Halk ekmek alacak para bulamıyorken, maalesef Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendi parası gibi Belediyenin bütçesini bu şekilde harcıyor. Bu parayla kaç yurt yapılırdı, kaç tane aş evi kurulurdu, kaç tane öğrenciye burs verilirdi? Ama, halk kimin umurunda? Varsa yoksa vakıflara hizmet etmeyi görev edinmişler. Birilerinin çocuğu ok atmayı seviyor diye Gaziantep halkının parasını Tahmazoğlu'nun bu şekilde harcama yetkisi yoktur. Artık iş çığırından çıkmış durumda. Halkın alım gücü ortada. İnsanlar market alışverişlerinde kilo ile alışveriş yapmayı unuttu. Ama, birileri hala bu şekilde birilerine kendilerini şirin göstermeye çalışıyor. Vatandaşlar sandığı bekliyor. Her vatandaş ziyaretimizde, vatandaşlarımız “Kurtarın bizi!” diyerek bizden yardım çağrısında bulunuyor. Biz de sandığı bekliyoruz. Nasıl İstanbul'da vakıflara, kişilere hizmet dönemi bittiyse, Gaziantep'te de bu düzeni bitireceğiz. Halkımız o günü bekliyor.”