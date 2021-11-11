11 Kasım 2021 Perşembe, 00:07

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi ülke gündemine oturmuş, birçok siyasi partiden art arda tepkiler gelmişti. Tartışmalar üzerine özür dileyip İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçilmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e seslenmiş, Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde açıklama yapmıştı.

Bu tartışmalar gündemdeki yerini korurken, şehit yakınına bir hakaret de AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Şahin’den geldi.

AKP'Lİ BAŞKANDAN ŞEHİT YAKININA HAKARET

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinin AKP'li Belediye başkanı Yaşar Şahin, belediye işçilerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapmaya başladı. AKP'li Şahin’in, sendikadan istifa etmeyen şehit yakını ve belediye işçisi olan Sevinç Karaca'ya ise hakaret ederek belediyeden kovduğu ortaya çıktı.

AKP'li başkandan şehit yakınına hakaret: "Alçak, terbiyesiz, ulan…" — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 10, 2021

Oda TV'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, söz konusu hakaretler 2019 yılının haziran ayında yaşandı. Gürgentepe'nin daha önceki AKP'li belediye başkanı, işçileri Belediye-İş Sendikası'na üye yaptırmıştı. Ancak 2019 mart seçimleri sonrasında ilçenin yeni belediye başkanı olan Yaşar Şahin, belediye çalışanlarının sendikadan ayrılmalarını istedi. Buna direnen belediyedeki temizlik işçisi Sevinç Karaca'nın ise işine son verildi.

Sevinç Karaca’nın aynı zamanda 1996 yılında Hakkari Şemdinli'de şehit olan Jandarma Er Sezgin Karaca'nın da yengesi olduğu ortaya çıktı. Üstelik ilçede Şirinköy Şehit Sezgin Karaca İlkokulu olarak şehidin adının verildiği bir okul bulunduğu öğrenildi.

Sevinç Karaca, 4 yıldır çalıştığı belediyedeki işinden AKP'li Başkan Şahin tarafından kovulunca hukuki süreç başlattı.

AKP'li Şahin'in Sevinç Karaca'ya yaptığı hakaretlerin görüntüleri de mahkeme dosyasına girdi. Şahin, şehit yakını Karaca'ya, "Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam", "alçak", "terbiyesiz", "ulan" şeklinde hakaretlerde bulunuyor.

SEVİNÇ KARACA: 15 YIL AKP KADIN KOLLARINDA ÇALIŞTIM, MAHKEMEYİ KAZANDIM

15 yıl AKP Kadın Kolları'nda görev yaptığını ve AKP'li olduğunu söyleyen Sevinç Karaca, belediye başkanının kendilerini işten kovduktan sonra işe iade davası açtıklarını ve kazandıklarını belirterek, başından geçenleri şöyle anlattı:

Belediye Başkanı göreve geldikten sonra aşağılayıcı, hakaret içeren konuşmaları başladı. Bana 'ben 10 tane işçi çıkaracağım kendi ekibimi kuracağım' şeklinde daha önce konuşmalar yaptı. 30 kişi Belediye İş'e üye idik. Sendikadan ayrılmamız için baskı yaptı. Ben istifa etmedim. Bu suç değil. Bizi sendikalı yapan önceki dönem belediye başkanı. O da AKP'li. 'Ben sendikadan istifa etmeyeceğim' dedim. Çünkü başıma ne geleceğimi biliyorum. İşten çıkaracaktı.

Ben 4 yıl belediyede çalıştım. İŞKUR aracılığıyla girdim ben belediye. İşe çok ihtiyacım vardı. DAha önceki belediye başkanına yalvardım hatta. Bir süre sonra da kadroya girdim ben.

Ben AKP kadın kollarında 15 yıl çalıştım. Bu belediye başkanı gelince bizi AKP'den de istifa ettirdiler.

2019 yılı Haziran ayında hepimizi topladı. 30-35 belediye çalışanı. 'Hepiniz istifa edeceksiniz' dedi. Ben 'etmem' dedim. O görüntüler dışında da bana çok hakaret etti. 'Kuş kadar aklınla bana karşı mı geliyorsun' dedi.

"BİZE 'BEN BURADA OLDUĞUM SÜRECE BURAYA GİREMEZLER' DİYE HABER GÖNDERİYOR"

Şehit Sezgin Karaca eşimin ağabeyi. Ben yengesiyim. Hem de amcamın oğlu oluyor. Sezgin, 1996 yılında Hakkari Şemdinli'de PKK ile çatışmada şehit oldu. Ama biz hiç bir zaman şehit Sezgin'den söz etmedik.

Ben belediye başkanını mahkemeye verdim ve kazandım. Bu görüntülerde mahkemeye geldi zaten. Hatta avukatım bile şehit yakını olduğumu öğrenince şaşırdı.

Ben işe dönüş davasını kazandım, ama bize haber gönderiyor 'ben burada olduğum sürece buraya giremezler' diye. 1-2 ay önce mahkeme bitti.

"AKP'Lİ VEKİLE SÖYLEDİM, BANA İNANMADI"