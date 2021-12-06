AKP'li başkanın akrabası olduğu iddiası: Hem müdür hem ekonomist
Şanlıurfa’da Bozova Belediyesi’nin, İbrahim Halil Aksoy’u önce belediyenin iştiraki olan Bozbel İnşaat Şirketi’ne müdür olarak atadığı, üç gün sonra da ekonomist olarak görevlendirdiği ortaya çıktı. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un akrabası olduğu öne sürülen İbrahim Halil Aksoy’un, her iki görevi de sürdürdüğü öğrenildi.
Bozova Belediye Meclisi, 7 Mayıs 2019 tarihli toplantısında, belediye iştiraki Bozbel İnşaat’ın müdürü olarak görev yapan Mehmet Coşkun’un görevden alınmasına ve Coşkun’un yerine İbrahim Halil Aksoy’un atanmasına karar verdi. Bu karar, oybirliği ile alındı.
2 GÖREV BİRDEN
Belediye Meclisi, 10 Mayıs 2019’da tekrar toplandı. Bu toplantıda da üç gün önce belediye şirketinin müdürü olarak atanan İbrahim Halil Aksoy’un, belediyenin teknik hizmetlerini yürütmek üzere ekonomist olarak çalıştırılmasına karar verildi. Aksoy’un 2.900 TL aylık net ücret ve 1.000 TL ek ödeme ile tam zamanlı olarak çalıştırılması kararlaştırıldı.
Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un akrabası olduğu iddia edilen İbrahim Halil Aksoy’un, her iki görevi de hala sürdürdüğü bildirildi.
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