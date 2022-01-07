AKP’li başkanlar arasında ‘konuşma’ krizi patlak verdi

07 Ocak 2022 Cuma, 17:28

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin adına memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde AKP'li Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen ve iki gün önce açılışı yapılan törende AKP'li belediye başkanları arasında konuşma krizi yaşandı.

Törende AKP'li Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'a konuşma izni verilmedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları

AKP'Lİ BAŞKAN TEPKİ GÖSTEREREK TÖREN ALANINI TERK ETTİ

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Elazığ Belediyesi tarafından organize edilen Şehit polis Fethi Sekin külliyesinin açılış töreninden Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'a konuşmalarına yer verilirken Baskil Belediye Başkanı AKP'li İhsan Akmurat'a protokolde olmasına rağmen konuşma hakkı tanınmadı.

Duruma tepki gösteren AKP'li başkan Akmurat, ilin valisinden izin alarak tören alanını terk etti. İddiaya göre Akmurat'a Şahin Şerifoğulları'nın talimatı üzerine konuşma izin verilmediği iddia edildi.