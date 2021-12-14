'Kestane balı' tepkisi AKP'li başkanı rahatsız etti: Özür dilemeye çağırıyorum

14 Aralık 2021 Salı, 11:47

ATV'de yayınlanan gündüz kuşağı programlarından biri olan "Esra Erol'da" programında, eşini aldattığı öne sürülen kişinin "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" diyerek başlaması uzun süre gündem olan konulardan biri haline gelmişti.



Fehmi Pazarlı isimli kişinin sözleri, Zonguldak yerel siyasetinde de tartışma yarattı.



CHP'li Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’un konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından “Zonguldak saftiriğin birinin lafıyla kestane balı ile ünlü olmuş bir kent değildir. Zonguldak Cumhuriyetin ilk vilayetidir. Zonguldak madenlere 5000 şehit vermiş bir kenttir. Zonguldak on yıllar boyunca tüm ülkenin enerjisini karşılamış bir şehirdir. Zonguldak ile ilgili konuşurken dilinizi ısırın öyle konuşun" ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un sözleri, AKP Gökçebey İlçe Başkanı Erkan Soner Kodaman'ı rahatsız etti. Çetin Bozkurt'un Fehmi Pazarlı için yaptığı paylaşımıyla kestane balını aşağıladığını öne süren Kodaman, CHP'li başkanı bal üreticilerinden özür dilemeye çağırdı.











