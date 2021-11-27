AKP'li Belediye Başkanı Aktaş ÇGD'nin binasını yıkıyor
AKP'li Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hedefinde Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi'nin binası var. ÇGD'den yapılan açıklamada, "Daha önce Türkiye tarihinde yer edinmiş aydınları, Türkan Saylan’ı, Uğur Mumcu’yu, Bahriye Üçok’u, Nazım Hikmet’i “vatan haini” ilan eden başkan, bugün de biz gazetecilerin Bursa’daki evini yıkmakla karşımıza çıkıyor" denildi.
ÇGD'den, 'Çağdaşlar Dilekçesi' ile yayımlanan açıklamada, AKP'li Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın dernek binasına göz diktiği aktarıldı. "Daha önce Türkiye tarihinde yer edinmiş aydınları, Türkan Saylan’ı, Uğur Mumcu’yu, Bahriye Üçok’u, Nazım Hikmet’i “vatan haini” ilan eden başkan, bugün de biz gazetecilerin Bursa’daki evini yıkmakla karşımıza çıkıyor" denilen açıklamada, “ÇGD yıkılmasın” çağrısında bulunuldu. ÇGD'nin açıklamasında verdiği internet adresi üzerinden destek çağrısı yapıldı.
İşte o açıklamanın tamamı:
"Çağdaşlar Dilekçesi
İnsanlık tarihi boyunca ilericiliği, özgürlüğü ve çağdaşlığı yan yana koyup, kalemi eğip bükmeden söz söylemenin bedeli cezalandırılmak oldu. Bilimi ve aklı öne öne alıp, halkın sesine ses olmak, gerçeği söylemek iktidarların hedefinde olmayı getiriyor. Günümüz Türkiye’sinde de taraf olmayanların bertaraf edildiği bir toplum inşasında ilk hedef aydınlar ve gazeteciler oluyor.
Bugünlerde ise Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’ne ait dernek binamız Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın hedefinde. Daha önce Türkiye tarihinde yer edinmiş aydınları, Türkan Saylan’ı, Uğur Mumcu’yu, Bahriye Üçok’u, Nazım Hikmet’i “vatan haini” ilan eden başkan, bugün de biz gazetecilerin Bursa’daki evini yıkmakla karşımıza çıkıyor.
15 Mayıs 1984 tarihinde aralarında Aziz Nesin, Uğur Mumcu, Vedat Türkali gibi isimlerin yer aldığı 1383 aydının imzaladığı Aydınlar Dilekçesi’nde olduğu gibi bugün de biz, kalemine sahip çıkan gazeteciler, tüm aydın kesimlere açık çağrıda bulunuyoruz. “ÇGD yıkılmasın” diyoruz."
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