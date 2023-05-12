AKP'li belediye başkanından skandal açıklama: Erdoğan giderse ümmet ve garipler kaybeder...

Yayınlanma: 12.05.2023 - 20:52

Güncelleme: 12.05.2023 - 20:53

Seçime kısa bir süre kala iktidarın skandal açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve derneklerle yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bahadır’ın gündeminde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler vardı. Başkan Bahadır, “Tayyip Erdoğan giderse Amerika kazanacak, Tayyip Erdoğan giderse İsrail kazanacak, Tayyip Erdoğan giderse PKK kazanacak arkadaşlar” dedi.

'ALLAH İÇİN SEVDİKLERİNİZİ SEVİYORSANIZ...'

Açıklamaları bununla da sınırlı kalmayan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybettiği takdirde ümmetin de kaybedeceğini iddia ederek, “O yüzden birlik olalım, tek vücut olalım, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın emrinde buluşalım, birlik olalım arkadaşlar. Bunu görmenizi istiyorum. Belki 20 yıldır yönetiyoruz diye kızgınlığınız olabilir, hatamız olabilir ama Tayyip Erdoğan giderse sadece Türkiye kaybetmeyecek. Ümmet kaybedecek, dünya kaybedecek, garipler kaybedecek, Mescid-i Aksa kaybedecek, Filistin kaybedecek. O yüzden eğer gerçekten, Allah için, sevdiklerinizi seviyorsanız, eşinizi, çoluğunu çocuğunuzu seviyorsanız…” diye konuştu.



Hakan Bahadır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte...