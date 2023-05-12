Süleyman Soylu durmuyor: Kemal Kılıçdaroğlu için 'kaset' iddiasında bulundu

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:03

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:06

Seçime 2 gün kala İçişleri Bakanı ve AKP ikinci bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, muhalefeti hedef alan provokatif iddialarına bir yenisini daha ekledi.

AKP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda partililerle ve STK temsilcileriyle buluşan Soylu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını "kaset" iddialarına karıştırdı.

KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR İTHAM

Soylu, Kılıçdaroğlu için şu iddialarda bulundu:

"Bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul'. Bu milletvekilinin kasetini, bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs'ta yakaladık kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun, insanların kasetlerini ortaya koyuyorsun. Biz namuslu insanlarız. Aile mahremiyetinin ne olduğunu biliyoruz. İnsanların aileleri yok mu? İnsanları montaj kasetlerle, insanlara birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyabiliyorsun. Kendin söyledin, kendin arkadaşlarını gönderdin, rica ettin. 'Allahını seversen milletvekilimin kasetini bul ve yok et" diye. Ne edepsiz bir adammışsın sen. Gerekirse isim veririm ama isim vermem çünkü herkes biliyor" dedi.

İNCE'NİN ÇEKİLMESİ: SONUNA KADAR PEŞİNDEYİM

Muharrem İnce'nin çekilmesine değinen Soylu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kim müdahale ediyorsa, bunun adı Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar peşindeyim" diye konuştu.



