AKP'li Belediye Başkanı'nın 'Bunlar dayak yememiş' tehdidine yanıt
CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in, yolcu garantili teleferiğe " 'Herkes binebilir ama muhalefet asla' yazdıracağım" dediğini ve "Bunlar ya hesap yapmayı bilmiyor ya da dayak yememişler" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.
Afyonkarahisar'da belediyenin kararıyla yolcu garantili teleferik yapıldı. Teleferiğin yolcu garantili olması dolayısıyla muhalefeti tepki göstermesine AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in tepki çeken ifadeler kullandığını belirtti.
CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Görgöz, Zeybek'e tepki gösterdi.
Görgöz'ün yayımladığı videoda şu ifadeler yer aldı:
"Belediye Başkanı, bu söz konusu yapılacak olan teleferik ile ilgili, bittikten sonra, 'Herkes binebilir ama muhalefet asla' yazdıracağını söylediç Ancak bir şey daha söyledi; 'Muhalefet partisinin il başkanı ya hesap bilmiyor ya da dayak yemedi.' Ben böyle bir üslup görmedim. Kendisine hemen şunu söyleyeyim: Başkan elinden geleni ardına koyma. Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri, o Kuva-i Milliyecilerin çocuklarıyız bizler. O yüzden 7 düvele baş kaldıran partinin temsilcileri, sizin mesnetsiz tehditlerinize boyun eğmezler. Neden panikte olduğunuzu biliyorum. Sizin bu tedirginliğinizin tek sebebi, artık gidiyorsunuz. 'Eğer CHP gelirse halimize ne olur' diye korkuyorsunuz. Sen de dahil olmak üzere herkese eşit davranacağız. Ama varsa tabii yolsuzluklarınız, hırsızlıklarınız onların da yargıda hesabını verirsiniz."
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