AKP'li Belediye Başkanı'nın işçileri makam odasında azarladığı görüntüler ortaya çıktı
AKP'li Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in, onlarca işçiyi makam odasında karşısına dizip, hakaretler ederek sendikadan istifaya zorladığına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in, daha önce odasından kovduğu şehit yakını Sevinç Karaca'yı 'Sen bu kadar delikanlıysan, ben o kadar enayi değilim' diyerek çıkmasını istediği de görüntülere yansıdı.
Ordu’nun Gürgentepe ilçesinin AKP'li Belediye başkanı Yaşar Şahin'in makam odasında 2 kadın çalışana sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Başkan Yaşar Şahin'in zaman zaman, "Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam", "alçak", "terbiyesiz", "ulan" şeklinde hakaret ettiği görüntülere yansımıştı. Şehit yakını Sevinç Karaca, 4 yıldır çalıştığı belediyedeki işinden AKP'li Başkan Şahin tarafından kovulunca hukuki süreç başlattığı öğrenilmişti.
YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Yaşar Şahin'in makam odasında çekilen ve kalabalık bir işçi grubunu istifaya zorladığı yeni bir görüntü ortaya çıktı. Aralarında şehit yakını Sevinç Karaca'nın da olduğu 30'a yakın işçiyi makam odasında karşısına dizen Şahin, işçilere tek tek "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu. İstifa etmeyen işçilere ağır ifadeler kullanan Şahin, daha önce odasından kovduğu şehit yakını Sevinç Karaca'ya da aynı soruyu yöneltti. Karaca'dan, "İstifa etmeyi düşünmüyorum" yanıtını alan Şahin, "Sen bu kadar delikanlıysan, ben o kadar enayi değilim" diyerek Karaca'yı odasından kovdu.
Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine konu olan görüntülerde Şahin, işçilere, "Ben yönetemeyeceğim adamı atarım, bu dik kafaları atacağım da zaten. Size bu güveni kim veriyorsa o başkanlarınızla çalışırsınız. Ben belediyeyi düzeltelim diyorum, adam gibi yönetelim diyorum pazarlık yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
DANIŞMANI DA BASKI KURDU
Şahin'in yüz yüze istifa baskısı yaptığı işçilere danışmanı tarafından mesaj atıldığı da ortaya çıktı. Whatsapp gruplarından atılan mesajlarda, "Arkadaşlar sendikadan istifa edecek olanlar için yarın akşama kadar süre var. En son yarın akşam istifa çıktılarınızı getirir misiniz?" ifadelerine yer verildi.
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