‘AKP’li belediye başkanları Mehmet Şimşek’i çileden çıkardı’ iddiası: ‘İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz’

Yayınlanma: 03.07.2024 - 08:14

Güncelleme: 03.07.2024 - 08:14

Açıklanan kamuda tasarruf tedbirlerine riayet edilmediğine dair her geçen gün yeni bir örnek yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’nin Kızılcahamam kampında önceki gün yaptığı sunumda partililere önemli ‘uyarılarda’ bulundu.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın aktardığına göre, EYT ve deprem nedeniyle oluşan bütçe açıklarını kayıt dışılığı önleyerek kapatacaklarını ifade eden Şimşek şunları kaydetti:

“Bakın bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Kendi merkezi bütçemiz ile ilgili durumu anlattım. Ama gelgelelim sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun. Borç ve personel konusunda uymamışsınız.”