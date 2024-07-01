Armağan Çağlayan'dan Mehmet Şimşek'e 'asgari ücret' yanıtı

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in asgari ücret ile ilgili açıklamasına karşı yaptığı paylaşım gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:26
Armağan Çağlayan'dan Mehmet Şimşek'e 'asgari ücret' yanıtı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT-Habertürk yayınına katılan Şimşek, asgari ücret, emekli maaşı ve vergi paketi konularıyla ilgili konuştu, muhalefete yönelik suçlamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET DÜŞÜK DEĞİL"

Şimşek, “Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye’de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var” dedi.

Bu konunun istismarının popülizm içerdiğini söyleyen Şimşek, "Popülizmin Türkiye’yi nerelere getirdiğini gördük. Asgari ücretin vergi dışında bırakılmasının maliyeti 670 milyar TL. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak” ifadesini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili ifadeleri tepki çeken Şimşek’e bir tepki de televizyon yapımcısı, Armağan Çağlayan’dan geldi.

Şimşek’in “Türkiye’de asgari ücret düşük değil” ifadesini alıntılayan Çağlayan şu tepkiyi verdi:

“Çünkü aşırı düşük!”


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