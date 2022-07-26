Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin iktidarında uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan Ali Babacan ve hem bakanlık hem de başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu için "Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 12:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dük akşam katıldığı TRT ortak yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

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