Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin iktidarında uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan Ali Babacan ve hem bakanlık hem de başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu için "Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler" açıklaması yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dük akşam katıldığı TRT ortak yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.
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