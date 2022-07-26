Recep Tayyip Erdoğan'dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı

26 Temmuz 2022 Salı, 10:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

TAHIL KRİZİ

Ukrayna tahılının dünyaya Türkiye üzerinden ulaştırılması konusunda anlaşmaya vardık. Böylece Küresel gıda krizinin etkileri azalmaya başlayacak. Planın operasyonel boyutu Türkiye’den yürütülecek. Tahıl sevkiyatı anlaşması konusunda herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE NATO ANLAŞMASI

Terör konusunda kimse bizden taviz vermeyi beklemesin. İsveç ve Finlandiya ile varılan NATO anlaşmasında bu madde en önemlisidir. Bizim bu ülkelerden somut beklentilerimiz var. İsveç’te bunlar yürüyüş yapıyor.

O ülkenin vatandaşları da terör konusunda bizim düşündüklerimizi düşünüyor. Terörle ilgili kişilerin soruşturulması ve iade edilmesi nasıl bizden isteniyorsa biz de aynı şeyleri onlardan bekliyoruz.

Bir kez daha söylüyorum bizden teröristlerle ilgili bir taviz beklemesinler. Bu konuda İsveç bu durumdan çok uzak görünüyor. Bunu sürdürdükleri sürece bizden olumlu bir yanıt beklemesinler.

YUNANİSTAN’IN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

Miçotakis’e gel bir yemek yiyelim dedim. Vahdettin Köşkü’nde yedik. aramızda üçüncü ülkeyi ve kişileri sokmayalım dedim. Biz ne yapacaksak direkt hat kurarak görüşelim dedim. Aradan geçti 3 hafta, bir ABD seyahati.

Kongre’de bizi imada bulunarak maalesef aleyhimizde bir çok şey söyledi. Davos’ta da benzer şeyler yaptı. Yahu biz Türkiye’yiz ya. Bir kabile devleti devleti değiliz. Ondan sonra Türkiye bize şöyle yaptı böyle yaptı diyorsun. Türkiye’ye karşı olumsuz bir adım attığın zaman halkıma benim anlatacağım güçlü malzemem olması lazım.

Efes tatbikatı bunları çıldırttı. Bunlar da sonra bazı tatbikatlar yaptılar. Bundan sonra Miçotakis ile görüşmem söz konusu değil. Yunanistan’ın dürüst olmayan tutumuna son vermesi gerektiği kararı aldık. Yunanistan’da 9 adet Amerikan üstü var. Şimdi bunların silahları adalara yerleştirme planı var. Bunları Rusya’ya karşı yaptıklarını söylüyorlar. Adalarda garip garip şeyler yapıyorlar.

F-16 TARTIŞMASI

Yunanistan’ın iyi ilişkiler üzerine böyle bir şey yapması hem Lozan’a hem de Paris Anlaşması’na ters. Vakti geldiğinde biz gerekeni yaparız.

Uçak almamızı istemiyorlar, Türkiye’ye vermeyin diyorlar. Verirler ya da vermezler, hiç önemli değil. Biz duruşumuzla konumumuzu koruyoruz. F-16 satışında Yunanistan’ın şartı Türkiye için geçerli değil. Olacak iş de değil. Yunanistan’ın F-16 talebimizi engelleme girişimini görüyoruz ancak biz sürecin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda bazı girişimlerimiz oldu, olmaya da devam edecek.