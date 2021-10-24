AKP’li belediye hak arayan itfaiyecileri temizlikçi yaptı, yerlerine eğitimsiz işçileri aldı

24 Ekim 2021 Pazar, 10:15

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığında çalışan ve KHK ile sürekli işçi statüsüne sahip olan 25 itfaiye işçisi fazla mesailerinin verilmemesi, esnek çalışma ve sigortalarının eksik yatırıldığı gerekçesiyle belediyeyi mahkemeye verdi. Belediye yönetimi ise mahkemeye veren itfaiyecileri Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne sürdüğü öne sürüldü.

Sözcü'den Evren Demirdaş'a konuşan ve isminin verilmesini istemeyen 12 yıllık itfaiye eri belediyeyi mahkemeye vermesi sonrasında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne sürüldüğünü kaydetti. İtfaiye eri, “Bizim yerimize Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 13-14 kişi ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden ise 3-4 kişi toplamdan 18'e yakın personeli itfaiyeye koydular. Bu kentte büyük bir yangın olsa itfaiyeye aldıkları çocukları yangına götürecekler” dedi.

GÜRKAN GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA MESAİLERİMİZ KALDIRILDI

Belediyede çalışan ve ismini vermek istemeyen itfaiye eri yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 2019 Mart ayında göreve başladıktan sonra ilk yaptığı iş belediye personelinin mesai almayacağına dair açıklama yapması oldu. Bildiniz üzere Çalışma Bakanlığının kanununda “İşçiler haftada 45 saat ayda 145 saat çalışmaya tabidir. Eğer uygun görülürse bu işçiler mesai ücreti karşılığında çalıştırılır” diye bir madde var. Bu maddeye rağmen bizi ayda 240 saat çalıştırdılar.

Bu durumdan rahatsız olduğumuzu belirtmemiz üzere İtfaiye Daire Başkanımız bize “Arkadaşlar yeni bir yönetim düzenleme yapılacak bir iki ay sabredin” dedi. Ancak değişen bir şey olmadı hep bu şekilde oyaladılar bizi. İş sözleşmemizde gece zammımız var, ayda 100 saat, fazla çalışma ücretlerimiz var, dini ve milli bayramlarda izinlerimiz var. Ama Selahattin Gürkan belediye başkanı olduktan sonra biz bir saat mesai alamadık. Başkanın ne zaman kapısına gitsek, “Dışarıda 50-100 bin tane müracaat var, işine gelmeyen çıksın gitsin, benim kanunum bu” diyor. Yani diktatörce bir tavrı var.

Pandemi sürecinin başlamasıyla bu süreçte Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre acil müdahale ekipleri hariç itfaiye, AFAD, Acil servis, emniyet, jandarma hariç esnek çalışmaya başlatılmıştı. İtfaiye acil müdahale ekipleri arasında bulunmasına rağmen Malatya Büyükşehir Belediyesi bizlere de esnek çalışmaya tabi tuttular. Her ay 60 saat fazla çalışmama rağmen 10 ile 15 gün arasında sigortamı yatırdılar. Biz bir suç işlemedik, devletin malına zarar vermedik. Başkalarının canı ve malı için kendi canımızı hiçe sayarak görevimizi hakkıyla yerine getirdik ancak hakkımızı alamadık.

Daire başkanımız en sonra bize şöyle bir açıklama yaptı, “Arkadaşlar ben bu adamdan hakkınızı alamıyorum, hakkınızı arayın” dedi. Bizde yaşadığımız haksızlıkları mahkemeye başvurarak aramaya başladık. Bu süreçte avukata vekâlet verenlerin sayısı 45'ti Bu olayın duyulması sonrasında daire başkanımız “Arkadaşlar siz böyle bir yola girdiniz eğer böyle devam edersiniz sizi işten çıkartırlar” dedi.

Bizde “İtfaiye personeliyiz kadromuz var, aktif çalışıyoruz, bizi nasıl olur da çıkartabilirsiniz?” Kendisi “Devlette yok yoktur davanızı geri çekin” diye cevap verdi. Bu toplantının ardından 20 arkadaşımız vekâletlerini geri çekti. 25 arkadaşla birlikte gidip davamızı açtık. Büyükşehir Belediyesi ikinci bir toplantı düzenledi toplantıya belediyenin hukuk müşaviri de geldi ve bizi işimizden çıkartmakla tehdit ettiler. Bizde davamızda haklı olduğumuzu ve vazgeçmeyeceğimizi söyledik.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Selahattin Gürkan ise işçilerin rotasyona tabi tutulduğunu söyledi.

Gürkan'ın açıklaması şöyle: