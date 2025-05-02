AKP'li belediye Kent Lokantası modelini örnek aldı: Depremzedelere Millet Lokantası

Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:19

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:19

AKP'li Antakya Belediyesi, CHP'nin yönetimindeki belediyelerde uygulanan Kent Lokantası projesini hayata geçirdi ve adını 'Millet Lokantası' koydu.

Hatay'da depremlerden etkilenen esnaf için kurulan prefabrik çarşıda Antakya Belediyesince açılan "Millet Lokantası"nda, günde ortalama 300 yurttaşa yemek hizmeti veriliyor.

AKP'li Antakya Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen esnafın yeniden müşterileriyle buluştuğu Haraparası Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda 17 Nisan'da "Millet Lokantası" açıldı.

Afetzede esnaf ve vatandaşlara destek olunmasının amaçlandığı lokanta, hafta içi her gün saat 11.00-14.00 arasında hizmet veriyor.

İBB'DEN İKİ KAT PAHALI

Belediye ekiplerince işletilen lokantada, İBB'nin Kent Lokantalarında aynı menünün 40 lira olduğu 3 çeşit yemek ve 1 çeşit tatlı 80 liraya satılıyor.

Projenin kısa zamanda ilgi gördüğünü dile getiren Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, "Vatandaşlarımıza ev yemekleri tadında ve kalitesinde hizmet üretmek istiyoruz. Yaptığımız çalışma çok ciddi destek gördü. Günde ortalama 300 vatandaşımıza yemek hizmeti veriyoruz." dedi.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, lokantanın açıldığı günden itibaren yaklaşık 4 bin kişiyi ağırladığını anlattı.

Uygulamayı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Yapar, "Millet lokantalarının ikincisini hatta üçüncüsünü şehrimizde ihtiyaç duyulan noktalarda açma çalışmalarımız var. İhtiyaç olması durumunda lokantalarımızın sayısını artırıp vatandaşlarımıza bir öğün yemek desteği vermek istiyoruz." diye konuştu.











