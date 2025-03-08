AKP’li belediye okul bahçesine iftar çadırı kurdu
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullara gönderdiği “ramazan etkinlik tavsiyeleri” yazıları sonrası İstanbul Bahçelievler’de bir ilkokulun bahçesine iftar çadırı kuruldu.
Ayrıca Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paylaştığı videoda Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin öğrencileri iftar daveti yaparken, namaz kılarken ve oruca ilişkin sözler söylerken görüntülendi.
Eğitim-İş İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Gül İnce, “Devlet okullarında bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, laiklik ve eğitimde tarafsızlık ilkeleri açısından değerlendirilmeli. Benzer etkinlikler, diğer inançlar için de yapılabiliyor mu, yoksa tek bir dinin pratikleri mi öne çıkarılıyor? Okul bahçeleri çocuklarındır. Eğitim alanlarını korumak, sadece eğitimcilerin değil, tüm toplumun sorumluluğu” dedi.
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