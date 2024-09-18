AKP’li belediye parkı ranta çevirdi: 48,5 milyon liralık bedel

Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:07

Güncelleme: 18.09.2024 - 15:11

Zeytinburnu Belediyesi, Topkapı’dan Yedikule’ye uzanan 10. Yıl Caddesi üzerinde bulunan, 1625 ada, 46 parseli satmak için Resmi Gazeteye ilan verdi. Biruni Üniversitesi, Kozlu Mezarlığı ve Deniz Feneri Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi’nin arasında kalan söz konusu parselin, 3 Ekim 2024 tarihinde satış ihalesi yapılacak. Satışa çıkarılan ve önceden park olarak planlanmış olan mezarlığın bitişiğindeki yerin imar planları geçen yıl ocak ayında değiştirildi. Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi’nde 12 Ocak 2023 tarihinde görüşüldü. İBB Planlama Müdürlüğü’nün, teklifle ilgili olarak Meclise olumsuz görüş bildirmesine ve CHP ile İYİ Parti gruplarının karşı çıkmasına karşın, geçen dönem Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP grubunun oylarıyla teklif kabul edilmişti. Oy çokluğu ile kabul edilen plan değişikliği teklifinde şöyle denilmişti: “1625 ada 6 parselin güneyindeki park alanı ‘Sosyal Tesis Alanıdır.’ Kamuya ya da özel teşebbüse ait eğitim tesisleri, kültürel tesisler, idari hizmet binaları ya da sağlıkla ilgili birimler yer alabilir. Çekme mesafeleri avan projesinde belirlenecektir.”

ÜNİVERSİTENİN OTOPARKIYDI

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi, geçen yıl imar planlarını değiştirdiği eski park alanını, yeni ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’nı bu yıl satışa çıkardı. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, yaklaşık 790 metrekare büyüklüğünde olan parseli satmak için, 4 Eylül 2024 tarihinde Zeytinburnu Belediye Meclisi’nden yetki istedi. CHP Grubunun karşı çıktığı satış teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Satış yetkisini alan Zeytinburnu Belediyesi fazla zaman kaybetmeden, Resmi Gazeteye ilan vererek satışı duyurdu. Belediye, Biruni Üniversitesi’nin otopark olarak kullandığı parsel için 48 milyon 550 bin TL muhammen bedel belirledi. İhale 3 Ekim 2024 tarihinde yapılacak. Arsanın Biruni Üniversitesi’ne mi yoksa Deniz Feneri Derneğine mi satılacağı merak konusu.