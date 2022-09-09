AKP'li belediye sokak köpeklerini dağ başına atıp ölüme terk etti

09 Eylül 2022 Cuma, 07:38

Bayındır ilçesinde hayvan bakımevine rehabilitasyon için alınan 250 köpeğin ilaçla öldürüldüğü iddiaları üzerine önceki ay soruşturma başlatıldı. Hayvanseverlerin şikâyetleri üzerine yapılan incelemelerde köpeklerin gömüldüğü tespit edilen bölgede ölü hayvan kemiklerine rastlanırken belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Barosu’nun yakından takip ettiği süreç devam ederken gündeme yeni iddialar taşındı. Hayvansverler, Bayındır ilçe merkezine 45 dakika mesafede bulunan orman alanında belediye tarafından toplandığı ve terk edildiği tespit edilen 41 adet sokak köpeği bulduklarını açıkladı.

DENETİM YOK

Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BAYÇEV) Başkanı avukat Ayşe Aydın, “Belediye tarafından zehirlenen sokak hayvanlarının bulunması için gösterilen beş alan dışında başka noktalarda kazı yapıldı. Delilleri karartmaya çalıştılar ve buna rağmen yine o alanlarda da köpek cesetleri bulundu. Barınağa en son gidişimizde “Siz bizi şikâyet ettiniz” diyerek bizi içeri almadılar. Bayındır Belediyesi sokakta yasaya aykırı biçimde hayvan topluyor. Toplama yapan ekibin başında veteriner hekim yok. Küpeli küpesiz demeden, kısırlaştırılmış, saldırganlıktan ötürü şikâyet almamış ne kadar köpek varsa uyuşturucu iğneyle vuruyorlar, toplayıp götürüyorlar. Aldıkları yere geri getirmiyorlar ve 5199 sayılı yasayı açık açık çiğniyorlar. Toplanan bu sokak köpeklerini Çınardibi ve Kızılcaova köylerinin ortasında bir orman alanına götürüp adeta ölüme terk ediyorlar. Yerleşim alanı olmayan alanda 41 adet sokak köpeği bulduk. Her gün yeni köpekler getirip ormana atıyorlar” diye konuştu.

ÖLÜM KAMPI

Orman alanına bırakılan sokak hayvanlarının kurtarılması için çalışma başlattıklarını ifade eden ve kurtardıkları köpekleri sahiplendirdiklerini söyleyen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, “Belediye kendi araçlarıyla topladığı ne kadar sokak hayvanı varsa götürüp uzak alanlara terk ediyor. Hatta sahiplerinin köyde bahçesinde baktıkları hayvanları dahi alıp götürdüler ve barınakta öldürdüler. ‘Yasaklı ırkları aldık’ diyerek götürdükleri çok sayıda hayvanın kaybolduğunu duyduk ve bunun üzerine İzmir Barosu suç duyurusunda bulundu. Belediyenin barınak diye kullandığı derme çatma, çöp arabalarının içerisinde bir alan tam bir ölüm kampı gibi. Ve hiçbir iyileştirme yapılmadı. Hatta burayı kontrol etmek için giden arkadaşlarımız dahi içeri alınmıyor. Bu duruma adli makamlar tarafından acilen müdahale edilmeli. Toplayıp ormana bıraktıkları köpeklerden sekiz tanesini alıp yuva bulduk. Belediyenin bu tavrına karşı sesimizi duyuramıyoruz” dedi.