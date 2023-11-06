AKP’li belediye tarlaları satışa çıkardı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:18

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:18

İzmir’de 11 Kasım'da yapılacak ihale ile Cumalı Mahallesi'de 7 bin 405 metrekare ve 9 bin 250 metrekare iki parseli toplam 5 milyon 385 bin TL'den satışa çıkaran Kınık Belediyesi, bu kez Sucahlı Mahallesinde iki tarla vasıflı araziyi daha satışa sundu.

AKP’li Sadık Doğruer başkanlığındaki belediye, Sucahlı Mahallesi'ndeki 14 bin 567 metrekarelik tarla için 4 milyon 442 bin TL, aynı mahalledeki 18 bin 262 metrekarelik arazi için de 5 milyon 569 bin 910 TL ile ilan çıktı.

Satış ihaleleri 16 Kasım saat 14:30'da gerçekleştirilecek.