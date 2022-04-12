AKP'li belediye usulsüzlükleri yazan gazetecilerin ulaşım kartlarını iptal etti

12 Nisan 2022 Salı, 15:34

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Muhalif haber sitesinin çalışanlarının ulaşım kartlarını yaptıkları haberleri gerekçe göstererek iptal etti. İptal kararı ve gerekçesi önceden kendilerine bildirilmeyen gazeteciler, kartlarını kullanmak istediklerinde 'kartınız kara listeye alınmıştır' yazısı ile karşı karşıya kaldı.

Bursa Muhalif'in haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahada çalışan basın emekçilerine sağlanan ücretsiz toplu ulaşım kartlarıyla ilgili tepki çeken bir karara imza attı. Bursa Muhalif çalışanlarının ulaşım kartları henüz vize tarihleri gelmeden iptal edildi.

Ulaşım kartlarının Bursa Muhalif’in imza attığı, "Bursa’nın yürümeyen yürüyen merdivenleri", "Tarihe damga vuran Bursa Hanları usulsüz uygulamaların kurbanı", "Bursa’nın yamalı Kent Meydanı", "Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iki yüzlü politikası: Bir yandan yıkıyor, bir yandan yapı izni veriyor", "Bursa’da tarihi yapıya kaçak kat", "Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kafası karışık: Sıcaksu projesi" haberlerinin ardından iptal edilmesi dikkat çekti.

"HERKESE BUKART VERMEK ZORUNDA DA DEĞİLİZ"

Konuyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi yetkililerinin ilk verdikleri yanıt "Eşitlik ilkesine aykırı haber yapıldığı ve kartların bu yüzden iptal edildiği" yönünde oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Murat ise Bursa Muhalif çalışanlarının kartlarının vizeleri dolmadan iptal edildiğini reddederek 'Kara Liste'ye alınmalarının ise yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını ve durumun düzeltildiğini iddia etti. Murat, Bursa Muhalif yönetiminin mart ayı sonuna kadar kendilerine vize için yeni bir liste göndermediğini öne sürerken "Herkese Bukart vermek zorunda da değiliz" ifadelerini kullandı.

"KARTLA GAZETECİ OLUNMAZ"

Gazetecilerin kartlarının iptal edilmesi üzerine açıklama yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir Belediyesi, basın çalışanlarının kullandığı ve her yıl yenilenen Bukartlarla ilgili Ocak 2020’de yeni bir düzenlemeye gitmiş, ilgili düzenlemeye göre meslek kuruluşlarından herhangi bir liste talep edilmeyeceği yönünde açıklama yapmıştır. ‘Basın Kartı’ sahibi olmayıp, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz ulaşım kartından yararlanmak isteyen basın çalışanlarının başvuruları 2020’den bu yana çalıştıkları kurum tarafından gönderilmektedir. Nasıl ki sarı basın kartı, saray basın kartı olmuşsa, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURULAŞ’da gazetecilere görevlerini daha kolay yapsınlar diye sağlanan ulaşım kartı da aynı işlevdedir artık.

"BÖYLE GELDİ, BÖYLE DE GİTMEZ"

Alıştıkları anti demokratik uygulamaların bir örneğidir. Yıllarca gazetelerin şoförlerine, yemekhane çalışanlarına, gazetecilik yapmadığı halde yandaşların eş ve çocuklarına dağıtılan kartların Bursamuhalif çalışanlarına verilmemesinin gerekçesi nedir? Şu anda Bursa’da ücretsiz seyahat kartından yararlananlar kimlerdir? Bursamuhalif çalışanları dışında kartı iptal edilen bir gazeteci var mıdır? Başkan danışmanının görevi kamu kaynağını keyfince idare etmek midir? Alinur Aktaş ve bu kararın alınmasını kendine görev edinen, bir zamanlar aynı ulaşım kartını alabilmek için takla atan başkan danışmanımsı şahıs bilsin ki gazetecilerin kartlarını iptal ederek gazetecilik mesleğinin önüne engel koyamazlar. Çünkü kartla gazeteci olunmaz. Halkın haber alma hakkı kutsaldır ve engellenemez. Böyle geldi, böyle de gitmez. Sonsuz iktidar kalınmaz."