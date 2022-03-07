AKP'li belediyeden AKP'li belediyelere milyonluk yardım!

07 Mart 2022 Pazartesi, 13:18

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; AKP'li Bağcılar Belediyesi, AKP'li Sinop, Bayburt ve Giresun belediyelerine bağlı 3 ilçe belediyesine toplam 3.5 milyon liralık yardım yapacak.

MİLYONLARCA LİRA AKTARILACAK

Bağcılar Belediye Meclisi'nde şubat ayında alınan kararda kardeş kent Sinop'un Durağan Belediyesi'ne hayvan pazarı inşaatında kullanılmak üzere 1 milyon 500 bin lira nakdi yardım yapılması için karar alındı. Ayrıca; Bayburt'un Arpalı Belediyesi'ne elektrik direği yapımı işi için 250 bin lira nakdi yardım yapıldı.

1 MİLYON 750 BİN LİRA DAHA İSTEDİLER

Giresun'da ise Bulancak Belediyesi'ne ise dış cephe kaplaması işi için geçtiğimiz yılın mayıs ayında 1 milyon 200 bin TL yardım kararı alınmıştı. Ancak Belediye, bu miktarın yalnızca hizmet binasının yapımında kullanılabileceğini ve 1 milyon 750 bin TL'ye daha ihtiyaç olduğunu bildirdi.

CHP GRUBU REDDETTİ

Bulancak Belediyesi'nin talebine olumlu yanıt veren Bağcılar Belediyesi hizmet binası yapımında kullanılması kaydıyla uygun bularak kabul edildi. Toplam 3 belediye için ödenecek 3.5 milyon liralık yardıma ise CHP grubu 'hayır' dedi.

"BELEDİYE BORÇLA AYAKTA KALIYOR"

CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tunçer ise karara ilişkin değerlenirmede bulundu. Tunçer şunları söyledi:

“İstanbul’un nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerden biri olan, ekonomik krizin etkisiyle derin yoksulluğun yaşandığı Bağcılar ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç öğrencilere gençlere çocuklara, kadınlara yardım etmek yerine, İstanbul dışına böylesi bir nakdi yardımın yapılmasına bir anlam veremedik. Burası krediyle, borçla ayakta duran bir belediye”