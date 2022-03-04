AKP’li belediyeden arazi 'DOP'ingi

04 Mart 2022 Cuma, 09:16

Mehmet Yılmaz, 2018 yılında AKP Gaziantep Şehitkâmil İlçe Başkanı oldu. Yılmaz AKP’de aktif siyasete devam ederken 11 Eylül 2019’da Yılmaz’ın eşinin de yönetiminde yer aldığı Mavi Park Yapı isimli bir şirket kuruldu. Şirketin kurucuları arasında Mehmet Yılmaz’ın eşi Nursel Yılmaz ile birlikte Şehitkâmil Belediyesi AKP Meclis Üyesi Murat Soytürk’ün eşi Gülden Soytürk de yer aldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP Meclis üyesi Hasan Şencan’ın iddiasına göre, Mehmet Yılmaz, 2018 yılında Yavuzeli ilçesinden aldığı arazinin tapusunu 2019’da üzerine geçirdi. 2018 yılında imara açılan arazinin parselasyonu, Yılmaz’ın tapuyu üzerine almasının ardından tamamlandı. Ardından arazi, biner metrekare büyüklüğünde 12 adet arsaya bölünerek konut alanına çevrildi. Mavi Park Yapı adlı şirket de 2019 yılında araziye yönelik imar işlerini tamamladı.

CHP’li Şencan, araziye yönelik uygulanan DOP oranıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Şencan, arazilerin parselasyon işlemi sonrası belediyeler tarafından yüzde 45 olarak uygulanan olan düzenleme ortaklık payı kesintisinin, Yılmaz için yüzde 30’a kadar düşürüldüğünü söyledi. Şencan, belediyenin düşük DOP oranı uygulayarak şirkete 2 bin 640 metrekarelik ayrıcalık sağladığını savundu. Arazinin büyüklüğünün 17 bin 995 metrekare olduğunu kaydeden Şencan, “DOP, genel uygulamalarda olduğu gibi yüzde 45 oranında kesilseydi 8 bin 100 metrekarelik kesinti uygulanacaktı. Ancak kesinti oranı yüzde 30 olarak uygulanarak 5 bin 460 metrekare olarak hesaplandı. Gönül işi diye geldiler, işi imar işine döktüler” diye konuştu.

'PARSEL PARSEL YEDİLER'

AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Yılmaz’ın siyaseti zenginleşme aracı olarak kullandığını belirten Şencan, şunları da söyledi:

“Bu olay siyasetin çürümüşlüğünün göstergesi. Kenti parsel parsel yemişler. Başka bir yerde olsa bu olay ülke yer yerinden oynardı ama siyasetçi AKP’li olunca Ankara yine üç maymunu oynuyor. Biz halkın iktidarını bekliyoruz, adalet yeniden tesis edildiğinde yetimin hakkını yiyenlerden tek tek hesap soracağız. Buradan tüm asgari ücretle çalışan AKP’li vatandaşlara sesleniyorum, sizler kuru ekmeğe muhtaç edilirken sizin sırtınıza basıp servetine servet katan bu şahısları artık tanıyın.”