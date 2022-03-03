Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi: AKP'de düşüş sürüyor
Aksoy Araştırma şirketinin bu haftaki araştırmasında olası bir milletvekili seçiminde seçmenin tercihleri soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 30,3’ü AKP'ye oy vereceğini belirtti.
Böylelikle Mart 2021 tarihinden itibaren oy kaybetmeye başlayan AKP’nin Şubat 2022’de de kaybı devam etti. CHP’nin ise Eylül 2021 tarihinden itibaren yakaladığı trend bu ay itibarıyla son buldu.
Ocak 2022’ye göre 0,4 puan kaybeden CHP’nin oy oranı Şubat 2022’de 28,8’e geldi. Buna rağmen ana muhalefet partisi, iktidar partisi ile arasındaki 1,5 puanlık farkı korumayı başardı.
Olası bir milletvekili seçiminde üçüncü sırada yer alacak parti Şubat 2022’de de değişmedi ve 13,7 puan ile İYİ Parti oldu.
Geçen aya oranla İYİ Parti’nin oy oranında bir değişiklik yaşanmadı. Son bir yılın en yüksek oy oranını yakalayan HDP yüzde 10,6 ile olası bir seçimde mecliste yer alacak dördüncü parti konumunu sürdürdü.
MHP ise yüzde 8,2 oy oranıyla baraj altı kalan partiler arasında yer almaya devam etti.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI TÜRK TOPLUMUNU DA ENDİŞELENDİRİYOR
Ukrayna-Rusya savaşı Türkiye Monitörü 8 hafta araştırmasında öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. Savaşla ilgili gelişmeler araştırmaya katılanlara üç farklı soru olarak yönlendirildi.
İlk aşamada Ukrayna-Rusya savaşının seçmende ne derece endişe yarattığı soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 75,2’si çok endişelendiğini ifade etti. Endişelenmeyenlerin oranı ise yüzde 9,5 oldu.
Parti bazında incelendiğinde her bir seçmen grubunun yarısından fazlasının endişeli olduğu gözlemlendi.
Araştırmaya katılanlara ikinci aşamada Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye’ye etkisinin nasıl olacağı soruldu.
Katılımcıların yüzde 63,1’i Türkiye’nin bu durumdan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini ifade etti. Etkisi olmayacak olarak kabul edilen 3 puan veren katılımcıların oranı yüzde 23,2 olurken, Türkiye’nin bu gelişmeden çok olumlu/olumlu etkileneceğini düşünenlerin oranı yüzde 13,6’ydı.
Parti bazında incelendiğinde Türkiye’nin bu gelişmelerden görece daha olumlu etkileneceğini düşünenlerin oranı AKP ve MHP seçmenlerinde daha yüksekti. Ancak bu seçmen gruplarında bile Türkiye’nin savaştan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini düşünenlerin oranı bir hayli yüksekti.
AKP seçmeninin yüzde 53’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 52,9’u Türkiye’nin çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtti.
Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin nasıl konumlanması gerektiği üç seçenek olarak seçmene soruldu.
Bu seçenekler Türkiye’nin NATO’dan yana olması, tarafsız olması ve Rusya’dan yana olması seçenekleriydi.
Araştırmaya katılanların yüzde 78,2’si Türkiye’nin tarafsız olması gerektiğini belirtti. NATO’dan taraf olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 19,4, Rusya’dan yana olması gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 2,4 oldu.
SEÇMENE GÖRE TÜRKİYE’DE YAŞAMAK AVRUPA’DA YAŞAMAKTAN DAHA ZOR
Muhalefet partileri hayat pahalılığını sıkça dile getirirken iktidar partisinin söylemi durumun yalnızca Türkiye’ye has olmadığı; Avrupa başta olmak üzerinde, dünyanın birçok yerinde hayat pahalılığının artan bir sorun olduğu dile getirildi. Türkiye Monitörü araştırması karşılıklı söylemleri seçmene seçenek olarak sordu.
Araştırmaya katılanlara Türkiye’de mi yoksa Avrupa’da mı yaşamın daha zor olduğu soruldu.
Katılımcıların yüzde 67,7’si Türkiye’de yaşamanın Avrupa’ya kıyasla daha zor olduğunu belirtti.
Parti bazında incelendiğinde seçmenin genel kanısı da her bir grupta benzer yöndeydi. Buna karşılık, AKP ve MHP gruplarında Avrupa’da yaşamanın Türkiye’ye kıyasla daha zor olduğunu belirtenlerin oranı nispeten daha yüksekti. AKP seçmeninin yüzde 44,5’i, MHP seçmeninin ise yüzde 38,2’si Avrupa’da yaşamanın daha zor olduğunu ifade etti.
GENÇLERİN AKILLI TELEFON KULLANMASI LÜKS DEĞİL, BİR İHTİYAÇ
Sokak röportajlarında genç ve yaşlı kuşaklar arasında sıkça yaşanan “telefonunu göster” tartışmaları Türkiye Monitörü araştırmasında da bu hafta yer buldu. Gençlerin akıllı telefon kullanmalarını seçmenin lüks mü yoksa bir ihtiyaç mı gördükleri soruldu.
Araştırmaya katılanların yüzde 84,3’ü akıllı telefonları bir ihtiyaç olarak gördü.
Akıllı telefonların lüks bir tüketim olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,7’ydi. Parti bazında incelendiğinde akıllı telefonları lüks olarak gören seçmen grubunun AKP ve MHP’de yüksek olduğu gözlemlendi. AKP seçmeninin yüzde 22,8’i, MHP seçmeninin ise yüzde 18,6’sı akıllı telefonları lüks tüketim olarak değerlendirdi.
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