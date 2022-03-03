Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi: AKP'de düşüş sürüyor

Aksoy Araştırma şirketinin bu haftaki araştırmasında olası bir milletvekili seçiminde seçmenin tercihleri soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 30,3’ü AKP'ye oy vereceğini belirtti.

Böylelikle Mart 2021 tarihinden itibaren oy kaybetmeye başlayan AKP’nin Şubat 2022’de de kaybı devam etti. CHP’nin ise Eylül 2021 tarihinden itibaren yakaladığı trend bu ay itibarıyla son buldu.

Ocak 2022’ye göre 0,4 puan kaybeden CHP’nin oy oranı Şubat 2022’de 28,8’e geldi. Buna rağmen ana muhalefet partisi, iktidar partisi ile arasındaki 1,5 puanlık farkı korumayı başardı.