AKP’li belediyeden halk plajına yasak, 'Cübbeli’nin yakınının konut projesine onay!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 14:34

Güncelleme: 30.07.2023 - 14:34

İstanbul Tuzla’daki halk plajının kapatılmasının ardından yurttaşlardan tepki yağmaya devam ediyor.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre yurttaşların, plajın neden kapalı olduğuna yönelik sorusuna yanıt verilemezken, AKP’li Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından, “Bu sene sağlık ve hijyen kuralları gereği Tuzla Belediyesi Halk Plajı açılamayacak. Sağlığınızı önemsiyoruz ve güvende tutmayı hedefliyoruz” diyerek açıklama yapıldı.

CÜBBELİ’NİN YAKINI LÜKS KONUT İNŞA EDİYOR

Öte yandan halk plajının hemen yanına “Mercan Tuzla Vesen Yalıları” adı verilen konut projesi de inşa ediliyor. Vesen Yapı Şirketi tarafından inşa edilen konut projesindeki daireler ise sosyal medyada “Vesen Yalıları’nın denize sıfır konumu sayesinde kano ile mavinin içinde kaybolabilir, sörf tahtasının üzerinde adrenalin dolu anlar yaşayabilir, suyun altındaki gizli güzellikleri keşfedebilirsiniz” şeklinde reklamlar yayınlanıyor.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Ayrıca daireler, “Vesen Yalıları'nın denize sıfır konumu sayesinde kano, sörf, seabob gibi birçok su aktivitesiyle mavinin güzellikleriyle dolu bir maceraya çıkabilir, rüzgârın ve dalgaların keyfini sürebilirsin” şeklinde pazarlanıyor. Yani konut projesinden daire alanların denize girebileceği hatta su sporları dahi yapabileceği belirtiliyor.

Yurttaşlar ise “Sağlık ve hijyen kurallarına uygun olmadığı açıklan halk plajı lüks konut projesi için mi kapatıldı?” diye sorup duruma tepki gösteriyor.

KONUT PROJESİNE HALK PLAJININ DA DAHİL EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Söz konusu konut projesi geçen yıllarda da gündeme gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, 2019 yılında Tuzla’daki arazisi üzerine bir konut projesi yapılması için ihale düzenlemişti.İhaleyi kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun sahibi olduğu Vesen Yapı Şirketi ile Osman Acar Limited Şirketi Ortak Girişimi alıp, 540 milyonluk sözleşmeye imzalayarak dairelerin satışını başlatmıştı. Ardından lüks konut projesine halk plajının da dâhil edildiği ortaya çıkarılmıştı. Skandalın gündem olmasının ardından plaj halkın kullanımına açılmıştı. Fakat şimdi plaj yeniden halkın kullanıma kapatıldı.

ERİŞİM ENGELİ REKORU KIRACAK

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yakını Muhittin Palazoğlu, neredeyse adının geçtiği her habere erişim engeli kararı aldırıyor. Haziran ayında en az 582 içeriğe ve habere erişim engeli getirildi. Muhittin Palazoğlu'nun aldırdığı erişim engeli kararı da en çok içeriğin erişime engellenmesine neden olan üçüncü karar oldu. Kararla Palazoğlu'nun şirketinin aldığı ihaleler ve kurduğu şirketlerde dolandırıcılık yapıldığı iddialarının yer aldığı 90 içerik, Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23 Haziran tarihli emriyle erişime engellendi.