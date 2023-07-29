AKP'li belediyelerde emekçiler eylemde: Geçinemiyoruz

İstanbul’da AKP’li belediyelerde çalışan yüzlerce işçi, “Bu ücretlerle geçinemiyoruz” diyerek önceki gün işveren sendika Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası’nın Beyoğlu’ndaki merkezi önünde toplandı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00
AKP'li belediyelerde emekçiler eylemde: Geçinemiyoruz
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Hak-İş)’e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) üyesi işçiler “Kira: 10 bin lira, maaş 12 bin lira” diyerek geçinemediklerini haykırdı. 

(Gamze Yücesan Özdemir)

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, iktidara yakın sendikaların da hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında işçi ücretlerinin erimesine karşı sessiz kalamadığını söyledi.

Özdemir, “Siyasal iktidar tüm sektörlerde kendine yakın sendikalar kurarak, işçilerin burada örgütlenmesini teşvik etti. Bugünlerde siyasal iktidara yakın sendikalarda da hareketlenmeler gözlüyoruz. Bu içinden geçmekte olduğumuz dönemin kritik bir özelliği olarak görülmelidir. Bölüşümün daha adaletli kılınması için sendikalar sorumluluklarını hatırlamalı” dedi.


İstanbul AKP İşçi Gamze Yücesan Özdemir

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