AKP'li Kepez Belediyesi'nden tepki çeken paylaşım: Alay eder gibi...
Aşırı sıcaklar tüm ülkeyi kavururken AKP'li Kepez Belediyesi'nin asfalt serimi yapan işçileri ‘sımsıcak hizmet' sözleriyle paylaşması sosyal medyada tepki çekti.
Rekora koşan sıcaklıklar nedeniyle çok sayıda "sıcakta çalışma" kaynaklı ölüm yaşanırken, Antalya Kepez Belediyesi tepki çeken bir faaliyetini tartışmalı ifadelerle duyurdu.
ALAY EDER GİBİ PAYLAŞTILAR
AKP'li belediye, işçilerin kavurucu havada 180 dereceyi bulan sıcaklıktaki asfaltı yola sermesini "Kepez‘den ‘sımsıcak’ hizmet" başlığıyla paylaştı.
Belediyenin web sitesinde ise aynı durum "Son 15 yılda 1059 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işçileri, hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği saatlerde, 180 santigrat derecedeki asfaltla ilçenin yollarını konforlu hale getiriyor" gibi ifadelerle yayımlandı.
Belediyenin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.
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