AKP'li belediyeden meclis üyeleri ile belediye yöneticilerine bedava gezi: Kasadan 651 bin TL harcandı!

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:16

Muharrem Sarıkaya’nın bir basın emekçisine tokat attığı esnada hiçbir tepki göstermemesiyle hafızalara kazınan AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yurtdışı gezilerine de yüz binlerce harcadı.

KALABALIK GİTMİŞLER

BirGün'den İsmail Arı'nın hbaerine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 8 Nisan tarihinde “Meclis Üyeleri Teknik İnceleme Gezisi Hizmet Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

İhalenin Portekiz'in Braga kentine 18-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen gezi için yapıldığı öğrenildi. Yurtdışı gezisi için pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleyle de tam 372 bin 930 TL harcandı. Ayrıca yurtdışı gezisinin ihale sonucunun da geziden 15 gün sonra, 5 Mayıs tarihinde açıklanması dikkatleri çekti.

Portekiz gezisine belediye meclis üyelerinin, belediye başkan yardımcısının ve bazı bürokratların da götürüldüğü öğrenildi. Belediyenin internet sitesinde ise geziye ilişkin, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Portekiz'in Braga Belediyesi ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı atarak ‘Niyet Anlaşması’ imzaladı” denildi.

AKP’li belediyeden yapılan açıklamada geziye dair şu ifadelere de yer verildi:

“Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, meclis üyeleri ve belediye yetkililerinden oluşan Gaziantep heyeti, Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio ile kısa bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda GBB Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep heyetini en iyi şekilde karşılayan Başkan Rio’ya teşekkürlerini sundu. İstişare toplantısının ardından düzenlenen törende Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio, iki şehrin karşılıklı olarak birbirlerini destekleyeceklerini dile getirerek anlaşmanın iki şehre de hayırlı olmasını temenni etti.”

FAS’I DA GEZMİŞLER

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir de Fas’a gezi düzenlediği ortaya çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, belediye 9 Şubat tarihinde yine “Meclis Üyeleri Teknik İnceleme Gezisi Hizmet Alım İşi” adı altın bir ihale düzenledi. Bu ihalenin de 21-24 Şubat tarihleri arasında Fas Karallığı’na düzenlenen gezi için yapıldığı öğrenildi.

Bu yurtdışı gezisi için de belediye bütçesinden tam 278 bin 420 TL harcandı. Ayrıca, Fas gezisi için düzenlenen ihalenin sonucu da geziden yaklaşık 2 ay sonra, 5 Mayıs tarihinde açıklandı.

Belediyenin Protekiz ve Fas gezileri için harcadığı toplam para ise tam 651 bin 350 TL'yi buldu.