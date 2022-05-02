Gaziantep'te fabrika yangını
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep 3. OSB'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle zaman zaman bölgeden patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, vatandaşları olası patlama tehlikesine karşı bölgeden uzaklaştırdı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangına 60 personel ve belediye ile OSB'ye ait 24 araçla müdahale edildiğini söyledi.
Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Olay yeri geri dönüşüm tesisi. Yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.
Yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin 7 farklı noktadan çalışmasıyla yangının çevredeki fabrikalara sıçraması engellendi. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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