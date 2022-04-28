AKP’li belediyenin 6 bin kiloluk baklava ihalesi AKP’li isme gitti

28 Nisan 2022 Perşembe, 17:40

AKP’li Ümraniye Belediyesi, üzerinde “Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım” yazısının yer alacağı 240 bin saat alımı ihalesinden sonra, üzerinde aynı yazının yer alacağı 6 bin kutu baklava alımı ihalesi yaptı. Birer kiloluk baklava kutuları belirlenen adreslere teslim edilecek. Cevizli baklava ihalesini AKP’li bir ismin şirketi aldı.

Millet hayat pahalılığı karşısında boş baklava ile idare etmeye çalışırken, AKP’li Ümraniye Belediyesi 6 bin kilo cevizli baklava alımı için ihale düzenledi. Birer kilo olarak hazırlanacak olan 6 bin kutu baklava ihalesi 18 Nisan 2022 tarihinde yapıldı. Ümraniye Belediyesi, ihaleyi üstlenen Oviya Gıda Mamulleri İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi ile 20 Nisan 2022 tarihinde sözleşme imzaladı.

BirGün'de yer alan habere göre, ihaleyi alan firma baklavaları 30 gün içinde, belediyenin belirttiği adreslere teslim edecek.

İhale ile ilgili olarak düzenlenen teknik şartnamede, baklavanın içine ne miktarda ceviz konacağı belirtilmezken, şu ifade ile yetinildi:

“Baklavanın iç malzemeleri yeterli miktarda ve her yere eşit ve dengeli dağılmış biçimde olacaktır.”

Adreslere gönderilecek baklava kutularının üzerinde yer alacak yazı için, açık bir tanımlama yapılmazken “Karton kutu aşağıda verilen görseldeki gibi olacaktır” denildi.

Söz konusu görsel üzerinde “Sağlıklı, huzurlu ve bereketli Ramazanlar dileriz. İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı. Ümraniye Belediyesi” yazı bulunuyor. Ümraniye Belediyesi’nin 240 saat alımı ile ilgili düzenlenen teknik şartnamede, İsmet Yıldırım’ın adının saatler üzerinde yazılı olacağı açıkça belirtilmişti.

MİLLETVEKİLLİĞİNE ADAY GÖSTERİLDİ

Ümraniye Belediyesi’nin baklava ihalesini alan Oviya Gıda Unlu Mamuller firmasının üç ortağından biri Hakkı Şanlı. Firmayı 2010 yılında kuran Hakkı Şanlı, 2015 seçimlerinde AKP’den İstanbul 1. Bölge’den milletvekili aday adayı oldu. AKP Hakkı Şanlı’yı 19. sıradan milletvekili adayı gösterdi ancak kazanamadı. Hakkı Şanlı’nın, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre birçok şirketi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi’nden 714 bin TL bedelle “su böreği” ihalesi alan Şanlı’nın şirketi, geçtiğimiz yıllarda da AKP’li belediyeden aynı ad altında birçok ihale almıştı.