AKP’li belediyenin doğa katliamına kaymakamlıktan idari para cezası

06 Mayıs 2022 Cuma, 15:19

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün kenarındaki Yeşilada Mahallesi’nde eskiden balık havuzu olarak kullanılan yere AKP'li Eğirdir Belediyesi tarafından arıtma tesisinden çıkan atıklarla doldurularak oluşan çevre katliamına Eğirdir Kaymakamlığı ‘dur’ dedi.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre; Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su gölü ve bölgenin en büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü kıyısında AKP’li Eğirdir Belediyesi tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde bir dönem balık havuzu olarak kullanılan yere arıtma tesisinden çıkan atıklarla doldurularak çevre katliamına neden olmuştu. Yaşanan çevre katliamına tepki gösteren CHP Eğirdir ilçe Başkanı Mehmet Murat Yılmaz, konu hakkında Eğirdir Kaymakamlığı’na şikayet dilekçesi verdi.

Eğirdir Kaymakamlığı Yılmaz'ın dilekçesine verdiği cevapta;

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün konuya ilişkin cevabi yazısında; bahse konu alanda inceleme yapılarak, Eğirdir Belediye Başkanlığına 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığını, ayrıca söz konusu alanın ‘Yeşil Ada ve Can Ada Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' içerisinde kalması nedeniyle konunu Antalya 2 numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna intikal ettirildiği, bölge komisyonunda alınacak karar doğrultusunda işlem tesis edileceği belirtilmiştir” denildi.

“DURDURULDU VE BELEDİYEYE CEZA KESİLDi”

Konu hakkında açıklamada bulunan Yılmaz şunları söyledi:

“Eğirdir Yeşilada Mahallesi’nde doğal sit alanı olan, bir dönem balık havuzu olarak da kullanılan yere, Eğirdir Belediyesi arıtma tesisinden çıkan atıklarla doldurdu. Ben de yaşanan sıkıntı nedeniyle Eğirdir Kaymakamlığı’na dilekçe verdim.

Kaymakamlık verdiğim dilekçeye cevap verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çevre katliamına neden olan bu girişimi durdurmuş ve para cezası vermiş. Fakat bu alanın bir kısmı doldurulmuştu atıklarla. Biz de bunun kaldırılması ile ilgili talepte bulunmuştuk. Çünkü burası göl havzası ve içme su kaynağı. Şu anda durduruldu ve belediyeye ceza kesildi” dedi.