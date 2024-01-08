AKP’li belediyeye CHP’den satış tepkisi: Sata sata doymadılar

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:20

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:21

İzmir’de Menemen Belediye Başkan Vekili AKP’li Aydın Pehlivan, ilçede Seyrek’ten sonra Emiralem mahallesinde de satış ihaleleri çıkmasına CHP’lilerden tepki geldi. Emiralem’de konut imarlı 169 bin 142 metrekare arsa vitrine çıkarılmasına tepki gösteren CHP Menemen İlçe Başkanlığı, kent merkezinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski dönem milletvekilleri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları Atila Sertel, Tacettin Bayır, Musa Çam, il başkan yardımcıları Adnan Alabay ve Zeki Çağın, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve çok sayıda partili katıldı.

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ"

Basın açıklamasını okuyan CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, "Menemen’de halk iradesini, sizlerin iradesini gasp ederek koltuğa oturan AKP’li yöneticiler, Seyreği parsel parsel sattıkları yetmezmiş gibi şimdi gözlerini Emiralem arazilerine diktiler. Seyrek'te 1,5 milyon, Maltepe'de 1,5 milyon metrekare olmak üzere 3 milyon metrekare arazimiz yangından mal kaçırır gibi ederinin kat be kat altında satıldı" diye konuştu.

"YÜKSEK MALİYETLİ ŞOVLAR!"

Emiralem'de 6 konut imarlı taşınmazın daha satışa çıkarılmasına tepki gösteren CHP'li Hüseyin Özbey, "Seyrek ve Maltepe'den sonra AKP’li Aydın Pehlivan, bu kez Emiralem’de konut imarlı 169 bin 142 metrekare arsamızı daha satmaya kalkışıyor! Menemen’in mallarından elde edilen gelirlerle sözde borç ödediğini, hizmet yaptığını iddia eden AKP’li yöneticiler, yüksek maliyetli şovlar peşinde koşarak kamuyu zarara uğratan hamleler yapmaktan geri durmuyor" dedi.

"SATTIKLARINIZIN YERİNE NE YAPTINIZ?"

Seyrek arazi satışlarının ardından elde edilen gelirlerin hangi kalemlerde kullanıldığını soran CHP'li Özbey, "31 Mart 2024 yerel seçimlere az bir zaman kala kaybedeceğini anlayan AKP; giderayak Menemen'i satarak yandaşlarını zenginleştiriyor. Menemen’in mallarını yok pahasına ve belli bir kesime rant sağlamak uğruna satmanıza müsade etmiyoruz, etmeyeceğiz! Sata sata doymadınız… Bugüne kadar sattıklarınızla ne yaptınız? Kalem kalem açıklayın? Seyreği borç ödeyeceğiz diye satışa çıkardınız? Ne kadar borç ödediniz? Menemen’e kaç ağaç diktiniz? Hangi taşın üstüne taş koydunuz? Nereye ne harcadınız? Açıklayın… Vatandaş ay sonunu getiremezken Menemen'e yapılması planlanan 3 adet TAK için daha kaç arazimizi satacaksınız? Menemen'i 'aydınlattık' diyerek yol kenarlarına yaptığınız ışıklandırmalar için kaç arazimizi sattınız? Açıklayınız! " dedi.

"SALTANATLARI SON BULACAK"

Özbey açıklamasının devamında, "Sattıklarınızla kaç okul, kaç kreş, kaç yol, kaç spor sahası, bakım evi, kaç pazar yeri yapılırdı; hiç hesapladınız mı? Soruyoruz... Menemen’in malını satarak elde ettiğiniz paraları havaya savururken vicdanınız hiç mi sızlamıyor? Menemenliler, bunu görmez mi sanıyorsunuz? Size oy verir mi sanıyorsunuz? AKP’li Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, halktan almadığı yetkiyi; halkı yok sayarak, hukuku yok sayarak pervasızca kullanıyor… Halkın parasını; dudak uçuklatan bir savurganlıkla kendi reklamını yapmak için kullanıyor… Menemen; bu zihniyete ve savurganlığa elbette dur diyecek. Menemen ayakta, biz ayaktayız! Hep birlikte gün sayıyoruz… O sandık kurulduğunda; sattıkları her bir karışın hesabı sorulacak… O sandık kurulduğunda; saltanatları, oyunları son bulacak…" ifadelerine yer verdi.